Leonard anota 29 y Clippers vencen a Pacers 130-107 para su 3ra victoria seguida

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 29 puntos, Bennedict Mathurin sumó 23 al atinar 8 de 11 tiros de campo, y los Clippers de Los Ángeles lograron su tercera victoria consecutiva al imponerse el miércoles 130-107 sobre los Pacers de Indiana.

Bennedict Mathurin, de los Clippers de Los Ángeles, observa un disparo de T.J. McConnell, de los Pacers de Indiana, que entra al aro en el partido del miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Bennedict Mathurin, de los Clippers de Los Ángeles, observa un disparo de T.J. McConnell, de los Pacers de Indiana, que entra al aro en el partido del miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)

Brook López aportó 17 puntos al triunfo de los Clippers, mientras que Darius Garland añadió 12 en su primer partido en casa desde que fue adquirido el mes pasado en un canje, procedente de los Cavaliers de Cleveland.

Pascal Siakam registró 29 puntos en su regreso tras perderse tres partidos por un esguince en la muñeca izquierda. Lideró así a los Pacers, quienes sin embargo sufrieron su séptima derrota seguida y cayeron al fondo de la clasificación de la Conferencia Este con marca de 15-47.

Jay Huff anotó 18 unidades y encestó 4 de 8 triples, en tanto que Jarace Walker terminó con 17 puntos.

_____

FUENTE: AP

