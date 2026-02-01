americateve

Leonard anota 25 puntos y Clippers retoman el triunfo con paliza 117-93 sobre Suns

PHOENIX (AP) — Kawhi Leonard anotó 25 puntos y los Clippers de Los Ángeles, jugando sin James Harden, aplastaron la noche del domingo 117-93 a los Suns de Phoenix.

Kris Dunn (izquierda), de los Clippers de Los Ángeles, lucha por un balón suelto con Grayson Allen (derecha), de los Suns de Phoenix, mientras John Collins (20) observa durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 1 de febrero de 2026, en Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin)
Leonard, quien no fue incluido en los reservas del All-Star de la Conferencia Oeste anunciados más temprano el domingo, logró ocho rebotes además de su 27º juego consecutivo con 20 o más puntos. Ivica Zubac consiguió 20 rebotes mientras los Clippers se recuperaron de una derrota en Denver el viernes y dominaron en el interior, superando a Phoenix en rebotes 63-35 y superando a los Suns 64-18 en la pintura.

Jordan Miller anotó 20 puntos, John Collins 16, Zubac 14 y Kobe Sanders 12 para los Clippers, quienes lanzaron con un 51.8% de efectividad desde el campo. Sanders comenzó en lugar de Harden, quien se perdió el juego por razones personales.

Desde que comenzaron la temporada 6-21, los Clippers han ganado 17 de 21 y están a solo dos juegos por debajo de .500. Los Suns habían ganado tres seguidos antes del domingo, y aún tienen un récord de 15-7 desde el 21 de diciembre.

Grayson Allen lideró a los Suns con 23 puntos y ocho asistencias, y Dillon Brooks anotó 22 puntos. Collin Gillespie y Jordan Goodwin terminaron cada uno con 12 puntos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

