'No quiero más quebranto y más sufrimiento. ¡Basta ya!', pide Brouwer

"Hace muchos años vi a la Policía de (Fulgencio) Batista arremetiendo sin piedad contra los estudiantes universitarios , en esos tiempos yo era un estudiante en la escuela normal para maestros. Cada vez que pasaba la Policía mirando hacia adentro de nuestra escuela nos daba terror pues los jóvenes y el pueblo no podía manifestarse libremente pidiendo cambios o la salida del presidente ", dijo Valdés en Facebook .

"Apoyo a todos los cubanos –y me incluyo– a todos los cubanos que piden un país mejor (por ese derecho de expresión con que nacemos). Por una vez que se vive, hay que hacerlo con dignidad y decoro; sin manipulaciones, sin odios y ¡mucho menos enfrentándose entre cubanos!", comienza la carta de Brouwer escrita este 15 de noviembre.

"Pido reivindicar valores perdidos de nuestra sociedad. Todos, desde los más pedestres hasta los más sofisticados. Para mí es triste referirme a Cuba como el país del NO, lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir con una Isla perdida, hundida y destruida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no se hace a su conveniencia".

"Ojalá las actuales y futuras generaciones de cubanas se sientan orgullosas de su tierra. Me uno a mis colegas, artistas y pueblo en general. No quiero más quebranto y más sufrimiento. ¡Basta ya! Soy Leo Brouwer", concluyó.

El cantautor Pablo Milanés también apoyó la marcha convocada para el 15N. "Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través de las flores", dijo.

La plataforma cívica Archipiélago comunicó en la madrugada de este martes que la marcha del 15N se extenderá hasta el 27 o hasta que el régimen deje de violar los derechos de los ciudadanos.