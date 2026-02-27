americateve

Lens pierde la opción de liderar la Ligue 1 tras empatar con Estrasburgo

ESTRASBURGO, Francia (AP) — Lens dejó escapar la oportunidad de colocarse en la cima de la Ligue 1 después de remontar un gol en contra para empatar 1-1 con Estrasburgo el viernes.

El delantero argentino Joaquín Panichelli anotó por tercer partido consecutivo para adelantar al equipo local a los 18 minutos en el Stade de la Meinau.

El 14to gol de Panichelli en la temporada lo igualó con Mason Greenwood en lo más alto de la tabla de goleadores de la liga francesa.

Lens reaccionó y empató a los 17 minutos de la segunda mitad por medio de Mamadou Sangare. Un saque de esquina fue despejado hacia los pies de Sangare y su remate de primera se coló entre un bosque de piernas y terminó en el ángulo inferior.

Fue apenas el segundo empate en la liga para Lens, que fue el mejor equipo en la segunda mitad, pero se topó con un Mike Penders en gran forma en la portería de Estrasburgo.

Una victoria lo habría dejado con un punto de ventaja sobre el líder de la liga y vigente campeón, Paris Saint-Germain, pero se mantuvo a un punto por detrás en el segundo puesto, tras haber disputado un partido más. PSG visita a Le Havre el sábado.

Estrasburgo, por su parte, ascendió al séptimo lugar. Solo ha perdido dos de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones.

