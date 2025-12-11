Legisladores votan para anular orden de Trump y restaurar derechos sindicales de burócratas

El presidente Donald Trump habla en el Mount Airy Casino Resort, el martes 9 de diciembre de 2025, en Mount Pocono, Pensilvania. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La medida fue aprobada 231-195 después de llegar al pleno a través de una maniobra bipartidista que eludió el liderazgo republicano, una táctica de "descarga" que se está utilizando con creciente frecuencia mientras los republicanos se enfurecen por la disfunción en la cámara. El proyecto aún necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley, pero 20 republicanos se alinearon con los demócratas en una inusual ruptura con el presidente.

La orden ejecutiva que Trump emitió en marzo tenía como objetivo poner fin a la negociación colectiva para los empleados de agencias con misiones de seguridad nacional en todo el gobierno federal. Dijo que tenía la autoridad para revocar los derechos bajo una ley de 1978.

"Reinstaurar estos derechos no es una concesión, es un compromiso. Un compromiso para tratar a los trabajadores federales con dignidad, para reforzar un servicio público resiliente y para honrar el compromiso de los hombres y mujeres que se presentan para el pueblo estadounidense todos los días", afirmó el representante republicano Brian Fitzpatrick, copatrocinador del proyecto, en el pleno antes de la aprobación.

La orden de Trump apuntó a los derechos sindicales de aproximadamente 600.000 de los 800.000 trabajadores federales representados por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), incluidos aquellos en el Departamento de Asuntos de Veteranos y el Departamento de Defensa.

El sindicato está desafiando esos movimientos en los tribunales, argumentando que son ilegales y vengativos. En mayo, un tribunal de apelaciones dijo que la administración podría avanzar con la orden ejecutiva mientras se desarrolla la demanda.

En un comunicado después de la votación del jueves, la AFGE dijo que extendía “su profundo agradecimiento a cada miembro del Congreso que votó por el proyecto de ley". El presidente del grupo, Everett Kelley, lo calificó como una "victoria sísmica".

La aprobación del proyecto de ley también fue elogiada por la AFL-CIO, la mayor federación laboral en Estados Unidos.

"Felicitamos a los republicanos y demócratas que se pusieron del lado de los trabajadores y votaron para revertir el acto más grande de destrucción sindical en la historia de Estados Unidos", dijo Liz Shuler, presidenta del grupo.

El proyecto de ley llegó al pleno a través de una petición de descarga liderada por el legislador demócrata Jared Golden, de Maine. Es una táctica que se ha utilizado con creciente frecuencia en este Congreso debido a las frustraciones con el liderazgo republicano, incluso para forzar la liberación de los archivos del influyente financista Jeffrey Epstein, acusado de abuso de menores. Cualquier legislador puede forzar una votación sobre una legislación si su petición obtiene 218 firmas, una mayoría en la Cámara de Representantes de 435 miembros.

Todos los demócratas de la cámara baja que votaron apoyaron la medida para restaurar los derechos de negociación. El líder demócrata, Hakeem Jeffries, apoyó el proyecto de ley, diciendo en el pleno antes de su aprobación que este ayudaría a "los servidores públicos que han sido atacados ferozmente por la administración Trump desde el principio de su mandato".

Aunque la aprobación en el Senado, controlado por los republicanos, parece poco probable, la votación representó una de las primeras reprimendas formales de la cámara baja al presidente y la avalancha de órdenes ejecutivas que ha emitido durante su segundo mandato.

La Casa Blanca no ha comentado al respecto.

Aun así, la mayoría de los republicanos que respaldaron el proyecto se abstuvieron de criticar directamente al presidente. Hablando en el pleno de la Cámara de Representantes antes de votar a favor de la iniciativa, el republicano de Nueva York, Mike Lawler, dijo que "a principios de este año, una orden ejecutiva cambió el estado de la negociación colectiva".

"Todo estadounidense merece una voz en el lugar de trabajo, y eso incluye a las personas que mantienen nuestro gobierno funcionando y abierto", dijo Lawler.

De los 20 republicanos que respaldaron el proyecto, muchos, incluido Fitzpatrick, enfrentan reelecciones difíciles el próximo año. Esto ocurre en un momento en que algunos republicanos, siguiendo el liderazgo de Trump, se han vuelto más favorables a los sindicatos, que han sido durante mucho tiempo una parte clave de la coalición del Partido Demócrata.

El representante de Nueva Jersey, Jeff Van Drew, quien cambió de partido durante el primer mandato de Trump, fue uno de los republicanos que apoyó el proyecto, pero dijo a los periodistas antes de la votación que no estaba tratando de enviar un mensaje al presidente con su voto.

"No hay ningún mensaje aquí en absoluto", aseguró Van Drew. "Este es un mensaje de Nueva Jersey. Tengo que cuidar de mi gente. Y siempre he apoyado a los sindicatos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP