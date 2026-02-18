americateve

Legisladores turcos apoyan reformas de paz con grupo armado kurdo

ANKARA, Turquía (AP) — Un comité parlamentario turco recomendó el miércoles una serie de reformas para impulsar una nueva iniciativa de paz con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, al tiempo que subrayó que los pasos legales deben estar vinculados a que las instituciones de seguridad del Estado verifiquen que el grupo ha entregado las armas.

ARCHIVO – Un grupo de jóvenes sostiene una foto de Abdullah Ocalan, el líder encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, en Diyarbakir, Turquía, el 27 de febrero de 2025. (AP Foto/Metin Yoksu, Archivo)
En las recomendaciones, aprobadas de forma abrumadora por la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia, se pide una medida legal temporal para reintegrar a los miembros del PKK que renuncien a la violencia, según el borrador final de un informe puesto a disposición de los periodistas.

La comisión también pide medidas para ampliar la libertad de expresión, liberar a presos de edad avanzada o enfermos y garantizar que los actos no violentos no sean procesados según las leyes antiterroristas. También propone dar fin a la práctica de designar interventores del gobierno para sustituir a alcaldes electos del partido prokurdo del país.

Designado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, el PKK ha librado una insurgencia armada desde 1984 que se ha cobrado decenas de miles de vidas y se ha extendido a Irak y Siria, países vecinos de Turquía.

El grupo buscó inicialmente un Estado kurdo independiente, pero más tarde cambió su enfoque para exigir autonomía y ampliación de derechos en Turquía.

En el informe de la comisión se indica que la verificación por parte del Estado de que el PKK ha depuesto las armas y se ha disuelto es “el umbral más crítico del proceso”.

Las recomendaciones no llegan a proponer la libertad condicional del líder encarcelado del PKK, Abdullah Ocalan, y en su lugar, instan a cumplir los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de Turquía para mejorar las condiciones de detención. En un reflejo de la fuerte oposición pública a la indulgencia hacia el PKK, el borrador del informe evita pedir una amnistía general y sugiere, en cambio, que los casos de los combatientes se revisen de manera individual.

“El informe no es un acuerdo de amnistía”, recalcó el presidente del Parlamento, Numan Kurtulmuş, antes de la votación, y describió el trabajo de la comisión como “una clara expresión de la determinación de construir el futuro juntos sin negar nuestro sufrimiento”.

En el informe se afirma que “las regulaciones legales no deben crear en la sociedad una percepción de impunidad o amnistía”.

Las recomendaciones fueron aprobadas con 47 votos a favor, dos en contra y una abstención, informó la cadena Haberturk.

Aún no se sabe cuál sería el siguiente paso del proceso.

La comisión se formó en agosto para supervisar el esfuerzo de paz después de que el PKK, tras un llamamiento de Ocalan, anunciara en mayo que se desarmaría y se disolvería, poniendo fin a más de cuatro décadas de hostilidades. Posteriormente, el grupo celebró una ceremonia simbólica de desarme en el norte de Irak y comenzó a retirar de Turquía a sus combatientes restantes.

Hasta el momento, no ha habido declaraciones por parte del PKK, que ha presionado para que el gobierno otorgue garantías legales formales a fin de que el proceso avance.

En un mensaje televisado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acogió con satisfacción el informe de la comisión y sostuvo que ha “planteado una perspectiva que dará impulso” a los esfuerzos de reconciliación.

En el borrador del informe también se recomienda dar pasos más amplios de democratización, incluida una revisión de las leyes de medios para garantizar que se protejan la libertad de expresión y el derecho a la crítica legítima. Se propone que, si un alcalde es destituido del cargo, el sucesor sea elegido mediante una votación interna del concejo municipal en lugar de ser designado por el gobierno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

