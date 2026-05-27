Legisladores rusos quieren que los bancos y sus empleados ayuden a combatir drones ucranianos

Militares ucranianos de la brigada Khartia lanzan un dron hacia posiciones rusas en el frente en la región de Járkiv, Ucrania, el miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Los bancos asumirían el costo de instalar sistemas electrónicos de interferencia en sus instalaciones, mientras que empleados seleccionados también derribarían drones entrantes, según el proyecto de ley aprobado el martes en su tercera y última lectura.

El proyecto de ley, que según la agencia estatal de noticias Interfax se presentó por primera vez el agosto pasado y posteriormente se amplió en alcance, aún debe ser aprobado por la cámara alta, el Consejo de la Federación, y firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, antes de entrar en vigor.

A Rusia le está resultando difícil proteger su amplio territorio frente a un número creciente de ataques con drones ucranianos de largo alcance, cada vez más sofisticados. Drones más pequeños también están frenando a las tropas rusas a lo largo de la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas) y trastocando las líneas de suministro del ejército invasor ruso, según analistas y funcionarios occidentales.

No se sabe que los bancos rusos hayan sido un objetivo principal de los drones ucranianos durante los últimos cuatro años de guerra que siguieron a la invasión de Moscú.

Como el proyecto de ley incluye pocos detalles, planteó múltiples dudas sobre cómo funcionaría un proyecto de este tipo.

La instalación generalizada del equipo y la capacitación del personal sobre cómo utilizarlo requerirían un enorme esfuerzo organizativo.

El plan abarca el banco central de Rusia y otras instituciones de primer nivel, incluido Sberbank, de propiedad mayoritariamente estatal. Dado que hay bancos en casi todas las ciudades, su incorporación a las defensas antiaéreas podría ayudar a ampliar la cobertura de Rusia.

Como Putin está interesado en proteger a los rusos de la guerra, la medida podría ir en contra de sus esfuerzos al involucrar a ciudadanos comunes en el conflicto y hacer más visibles las consecuencias de la invasión.

Según la ley aprobada en segunda y tercera lectura por la Duma, los empleados bancarios podrán interferir o interceptar las señales de control de los drones, y dañar o destruir vehículos no tripulados aéreos, submarinos y terrestres que amenacen sus instalaciones, sin esperar una respuesta de los servicios de seguridad.

“La interferencia se utilizará para dificultar que (los drones) apunten y ataquen los objetivos pertinentes. Además, también emplearemos medios para derribar estos drones, protegiendo así los objetivos pertinentes”, declaró Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal, al medio ruso RBK.

Cada organización determinará qué empleados están autorizados a aplicar las medidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP