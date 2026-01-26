americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Legisladores piden destituir a presidente de Perú por citas desconocidas con empresario chino

LIMA (AP) — Un pedido legislativo para que se vote la destitución del presidente interino de Perú José Jerí ingresó el lunes al Parlamento mientras el país andino estaba sumido en una crisis política detonada por las reuniones desconocidas del mandatario con un empresario chino que ganó una licitación estatal para construir una hidroeléctrica.

La solicitud para remover a Jerí por presunta “incapacidad moral” se presentó a menos de tres meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. El Congreso está en receso hasta marzo cuando podrían analizar el pedido.

El pedido reúne 26 firmas de legisladores principalmente de grupos pequeños de izquierda, pero no cuenta con el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que han protegido a Jerí desde el inicio de su gestión en octubre. La fiscalía inició hace una semana una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por cuarta vez de Fuerza Popular, dijo el domingo a la prensa que Jerí debe continuar, pero que cambiará de posición si se sorprende a Jerí cometiendo un delito.

Según la ley, se necesitan 26 firmas de los 130 legisladores para presentar un pedido de destitución presidencial al Parlamento. Luego se requieren 56 votos para admitir a debate el pedido para votar una destitución presidencial y finalmente se necesitan otros 87 votos para destituir al mandatario.

Perú suma siete presidentes desde 2016 en medio de una inestabilidad política. Jerí era líder del Parlamento cuando, por sucesión presidencial, llegó al poder el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte (2022-2025).

Hace dos semanas la prensa comenzó a difundir videos de citas no conocidas del presidente con el empresario chino Yang Zhihua y con otros de esa misma nacionalidad. Yang ganó en 2023 una licitación para construir una hidroeléctrica que debe iniciarse en mayo, también es propietario de una procesadora de minerales.

Una copia de un informe preliminar de una comisión investigadora del parlamento, a la que The Associated Press tuvo acceso, indica que Yang también habría actuado como "soporte operativo y logístico” de otras empresas chinas que han construido obras de infraestructura desde 2018.

Jerí niega cualquier ilícito, asegura que no renunciará y afirma que se reunió con Yang porque quería comer comida china, así como comprar caramelos y cuadros chinos, en el restaurante y la tienda importadora del empresario.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter