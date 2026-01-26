Legisladores piden destituir a presidente de Perú por citas desconocidas con empresario chino

Compartir en:









La solicitud para remover a Jerí por presunta “incapacidad moral” se presentó a menos de tres meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. El Congreso está en receso hasta marzo cuando podrían analizar el pedido.

El pedido reúne 26 firmas de legisladores principalmente de grupos pequeños de izquierda, pero no cuenta con el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que han protegido a Jerí desde el inicio de su gestión en octubre. La fiscalía inició hace una semana una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por cuarta vez de Fuerza Popular, dijo el domingo a la prensa que Jerí debe continuar, pero que cambiará de posición si se sorprende a Jerí cometiendo un delito.

Según la ley, se necesitan 26 firmas de los 130 legisladores para presentar un pedido de destitución presidencial al Parlamento. Luego se requieren 56 votos para admitir a debate el pedido para votar una destitución presidencial y finalmente se necesitan otros 87 votos para destituir al mandatario.

Perú suma siete presidentes desde 2016 en medio de una inestabilidad política. Jerí era líder del Parlamento cuando, por sucesión presidencial, llegó al poder el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte (2022-2025).

Hace dos semanas la prensa comenzó a difundir videos de citas no conocidas del presidente con el empresario chino Yang Zhihua y con otros de esa misma nacionalidad. Yang ganó en 2023 una licitación para construir una hidroeléctrica que debe iniciarse en mayo, también es propietario de una procesadora de minerales.

Una copia de un informe preliminar de una comisión investigadora del parlamento, a la que The Associated Press tuvo acceso, indica que Yang también habría actuado como "soporte operativo y logístico” de otras empresas chinas que han construido obras de infraestructura desde 2018. Jerí niega cualquier ilícito, asegura que no renunciará y afirma que se reunió con Yang porque quería comer comida china, así como comprar caramelos y cuadros chinos, en el restaurante y la tienda importadora del empresario. FUENTE: AP