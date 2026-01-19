americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Legisladores opositores piden “libertad plena” para excarcelados en Venezuela

CARACAS (AP) — Un grupo de legisladores opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles, pidió el lunes “libertad plena” para los detenidos por razones políticas que fueron liberados en semanas recientes en Venezuela y exhortó a las autoridades del país sudamericano a seguir con las excarcelaciones.

Marina Saldivia (derecha) sostiene fotos de sus hijos, Gilberto Alcalá y Richard Saldivia (abajo), quienes, según ella, fueron detenidos hace dos meses y no han tenido noticias de ellos desde entonces, afuera de la Zona 7 de la estación de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Marina Saldivia (derecha) sostiene fotos de sus hijos, Gilberto Alcalá y Richard Saldivia (abajo), quienes, según ella, fueron detenidos hace dos meses y no han tenido noticias de ellos desde entonces, afuera de la Zona 7 de la estación de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

“Todavía faltan muchos” esperando ser liberados, pero contrario a los que ya están en las calles, las libertades de estos y las nuevas liberaciones “tienen que ser plenas”, dijo Capriles en una rueda de prensa, acompañado por los también diputados Antonio Ecarri, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Tomás Guanipa.

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país. Durante la operación militar estadounidense Nicolás Maduro (2013-2026) fue sacado del poder y capturado junto a la entonces primera dama Cilia Flores.

Capriles afirmó que todavía los legisladores no han tenido a su disposición la lista de los excarcelados.

El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles que alegan falta de celeridad e información.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el domingo en la noche 143 personas habían sido excarceladas, de las más de 800 que se encontraban detenidos en la última semana de diciembre. Las liberaciones han continuado a cuentagotas, aseguró.

“Las liberaciones tienen que seguir, porque la única manera de poder construir la paz, de la que tanto nos dicen… es que no haya persecución, es que haya libertad”, agregó.

El 14 de enero, la presidenta encargada negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El miércoles pasado, indicó que “podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”. Acotó que continuarán las liberaciones.

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter