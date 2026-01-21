americateve

Legisladores de la UE votan para bloquear acuerdo con Mercosur por preocupaciones legales

BRUSELAS (AP) — Legisladores de la Unión Europea votaron el miércoles para bloquear el acuerdo comercial con el grupo Mercosur de países sudamericanos debido a preocupaciones sobre la legalidad del arreglo.

Un hombre muestra un letrero que dice “El Mercosur es igual a una muerte segura” en una manifestación contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, fuera del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en el este de Francia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Pascal Bastien)
Un hombre muestra un letrero que dice “El Mercosur es igual a una muerte segura” en una manifestación contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, fuera del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en el este de Francia, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Pascal Bastien) AP

En una votación en Estrasburgo, Francia, los legisladores aprobaron por un estrecho margen enviar el acuerdo al tribunal superior de Europa para que dictamine si está en línea con los tratados del bloque. Los legisladores votaron con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El acuerdo de libre comercio fue firmado el sábado. Tenía como objetivo fortalecer los lazos comerciales ante el creciente proteccionismo y las tensiones comerciales en todo el mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

