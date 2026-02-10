americateve

Legisladores de la UE llegan a un acuerdo en políticas migratorias que facilitan deportaciones

BRUSELAS (AP) — Legisladores europeos votaron el martes a favor de aprobar nuevas políticas migratorias que permiten a las naciones rechazar solicitudes de asilo y deportar a migrantes bajo el argumento de que provienen de un país designado como seguro o que pueden solicitar asilo en un país que no pertenece al bloque de 27 naciones.

Migrantes originarios de Eritrea, Libia y Sudán a bordo de una embarcación de madera antes de recibir ayuda de trabajadores de la ONG Open arms, el sábado 17 de junio de 2023, en el mar Mediterráneo al norte de Libia. (AP Foto/Joan Mateu Parra, Archivo)
Migrantes originarios de Eritrea, Libia y Sudán a bordo de una embarcación de madera antes de recibir ayuda de trabajadores de la ONG Open arms, el sábado 17 de junio de 2023, en el mar Mediterráneo al norte de Libia. (AP Foto/Joan Mateu Parra, Archivo)

La votación en el Parlamento Europeo ratificó una decisión alcanzada en Bruselas en diciembre pasado, cuando ministros de toda la UE acordaron una lista de países seguros. Las nuevas políticas entrarían en vigor en junio y permitirían enviar de regreso no sólo a solicitantes de asilo procedentes de esos países, sino también a personas originarias de un tercer país que únicamente transitaron por estas naciones en su camino hacia Europa.

Legisladores de centro-derecha se sumaron a los de extrema derecha en ambas votaciones, con 408 a favor y 184 en contra en la medida sobre países de origen seguros, y 396 a favor y 226 en contra en la iniciativa sobre terceros países seguros.

“Entregamos otra pieza clave para la construcción de un sistema de asilo funcional y creíble", declaró Lena Düpont, legisladora alemana del Partido Popular Europeo. "Al permitir que las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas sean rechazadas de manera más rápida y eficiente en el futuro, agilizamos los procedimientos de asilo, aliviando la carga sobre los sistemas de los Estados miembros y ayudando a las personas a evitar quedar atrapadas durante años en un limbo legal”.

Según las nuevas reglas, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez serían considerados "países de origen seguros". Naciones que aspiran a integrarse al bloque europeo también lo serían, a menos que existan "circunstancias relevantes" como conflictos armados, según un comunicado parlamentario.

Las autoridades de las 27 naciones de la UE pronto podrán deportar personas a esos países --y reducir las solicitudes de asilo de esos lugares-- lo que podría poner en peligro a algunas de las personas más vulnerables del mundo, según opositores de la medida.

“Los llamados ‘países de origen seguros’ no son seguros. Este Parlamento ha aprobado resoluciones sobre muchos de estos países, condenando el deterioro de su estado de derecho, democracia y derechos fundamentales. La votación de hoy ignora la realidad de los hechos”, afirmó Cecilia Strada, legisladora italiana del Grupo de Socialistas y Demócratas que votó en contra de las designaciones.

Grupos defensores de los derechos humanos dijeron que estas designaciones podrían resultar en la deportación de personas hacia países que no conocen, de manera similar a lo que ha hecho el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Las nuevas reglas de ‘tercer país seguro’ probablemente obliguen a las personas a ir a países en los que nunca han estado, lugares donde no tienen comunidad, no hablan el idioma y enfrentan un riesgo muy real de abuso y explotación", subrayó Meron Ameha Knikman, asesora principal de International Rescue Committee.

La UE respaldó en mayo pasado una serie de reformas radicales al sistema de asilo del bloque, con la emisión de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo por parte de la Comisión Europea. El acuerdo hace un llamado al incremento de deportaciones y el establecimiento de “centros de retorno”, un eufemismo para centros de deportación para solicitantes de asilo rechazados. “El asilo prácticamente podría volverse imposible de obtener en muchos estados miembros”, señaló la legisladora francesa Mélissa Camara.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

