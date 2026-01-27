Legisladores franceses aprueban la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

ARCHIVO - Un niño de 12 años juega con su celular ante una escuela en Barcelona, España, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) AP

El proyecto de ley, que también prohíbe el uso de celulares en las escuelas secundarias, fue aprobado en una votación de 130-21 el lunes por la noche. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado que la legislación se acelere y ahora será debatida en el Senado en las próximas semanas.

“Prohibir las redes sociales para los menores de 15 años: esto es lo que recomiendan los científicos, y esto es lo que el pueblo francés está pidiendo abrumadoramente”, afirmó Macron tras la votación. "Porque los cerebros de nuestros niños no están en venta, ni para las plataformas estadounidenses ni para las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos".

El tema es uno de los pocos que atrae tanto apoyo tan amplio en una Asamblea Nacional dividida, a pesar de que los críticos de la extrema izquierda denuncian disposiciones del proyecto de ley como una infracción a las libertades civiles. Debilitado a nivel nacional desde su decisión de disolver el parlamento, lo que sumió a Francia en una prolongada crisis política, Macron ha apoyado firmemente la prohibición, que podría convertirse en una de las últimas medidas importantes adoptadas bajo su liderazgo antes de que deje el cargo el próximo año.

El gobierno francés ya había aprobado una ley que prohíbe el uso de teléfonos en todas las escuelas primarias y secundarias.

La votación en la asamblea se produjo pocos días después de que el gobierno británico dijera que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y tiempo excesivo frente a la pantalla.

El proyecto de ley francés ha sido diseñado para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener a los usuarios de internet seguros en línea. En noviembre, los legisladores europeos pidieron acciones a nivel de la UE para proteger a los menores en línea, incluyendo una edad mínima de 16 años en todo el bloque y prohibiciones a las prácticas más dañinas.

Según el organismo de salud de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día en un smartphone. En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan celulares a diario para acceder a internet, y un 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de redes sociales, incluyendo la reducción de la autoestima y una mayor exposición a contenido asociado con comportamientos de riesgo como autolesiones, consumo de drogas y suicidio. Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según dicen, están vinculados a contenido dañino.

La prohibición francesa no cubrirá enciclopedias en línea, directorios educativos o científicos, ni plataformas para el desarrollo y compartición de software de código abierto.

En Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños desde que el país prohibió el uso de las plataformas por parte de menores de 16 años, dijeron funcionarios. La ley provocó intensos debates en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

