americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Legisladores en estado alemán eligen nuevo gobernador para frenar el auge de la ultraderecha

BERLÍN (AP) — Los legisladores de un estado del este de Alemania eligieron el miércoles a un nuevo gobernador, mientras los partidos tradicionales intentan impedir una victoria de la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania, o AfD, en las elecciones regionales previstas para dentro de siete meses.

Sven Schulze, ministro de Economía, Turismo y Gestión Forestal de Alta Sajonia, además de presidente de la CDU en el estado y principal favorito para las elecciones locales de 2026, en el parlamento estatal de Alta Sajonia, el 28 de enero de 2026. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa vía AP)
Sven Schulze, ministro de Economía, Turismo y Gestión Forestal de Alta Sajonia, además de presidente de la CDU en el estado y principal favorito para las elecciones locales de 2026, en el parlamento estatal de Alta Sajonia, el 28 de enero de 2026. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa vía AP) AP

El parlamento estatal de Alta Sajonia eligió a Sven Schulze, miembro de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de centro-derecha del canciller, Friedrich Merz, para reemplazar al veterano Reiner Haseloff.

Haseloff, de 71 años, dirigía la región de unos 2,2 millones de habitantes desde 2011. Schulze, de 46, fue designado el año pasado como el candidato de su partido a gobernador para sucederlo en los comicios del 6 de septiembre.

Aunque en Alemania es bastante habitual que los gobernadores dejen el puesto a mitad de mandato para permitir que sus sucesores se den a conocer mejor entre los votantes, Haseloff parecía dispuesto a cumplir su mandato. Pero, ante el elevado apoyo con el que cuenta AfD en la región, este mes anunció su salida anticipada del cargo.

AfD, que el año pasado se convirtió en el segundo partido más votado en el parlamento federal en las generales, tiene más presencia en el este, con un pasado comunista y menos próspero. La oposición a la migración es el principal tema de campaña de la formación, con la que los partidos tradicionales se niegan a trabajar. Pero también ha demostrado su habilidad para capitalizar el descontento con otras cuestiones, como la lentitud de la economía alemana.

En los últimos años, algunos gobernadores en funciones en el este —incluido el propio Haseloff en los comicios anteriores en 2021—, han logrado derrotar a candidatos relativamente populares de AfD en las urnas. Schulze, que fungía como ministro de Economía de Alta Sajonia, no habría tenido esa posible ventaja si Haseloff hubiera permanecido en el cargo.

Hasta ahora, AfD se ha erigido como el partido más votado en solo un estado, en la vecina región oriental de Turingia en 2024, pero aún no ha tomado el poder a nivel estatal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter