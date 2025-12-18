americateve

Legisladores demócratas publican más fotos de las propiedades de Epstein

WASHINGTON (AP) — Representantes demócratas publicaron el jueves decenas de fotografías adicionales de la finca del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, exponiendo su relación con personas ricas y famosas, mientras el Departamento de Justicia tiene hasta el fin de semana para dar a conocer muchos de sus archivos sobre el caso del difunto financiero.

Las fotos publicadas el jueves son parte de las más de 95.000 que ha recibido la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes desde que emitió una citación para obtener las fotografías que Epstein tenía en su poder antes de quitarse la vida en su celda en una cárcel de Nueva York en 2019.

El Congreso también ha aprobado, y el presidente Donald Trump ha promulgado, una ley que requiere que el Departamento de Justicia libere a más tardar el viernes sus archivos sobre el caso de Epstein y su antigua novia y confidente Ghislaine Maxwell. Existe una enorme anticipación sobre lo que mostrarán esos archivos después de haber sido objeto de teorías de conspiración y especulación sobre la amistad de Epstein con Trump, el expresidente Bill Clinton, el ex príncipe Andrés y otras figuras.

Los representantes demócratas ya han publicado decenas de fotos de la finca de Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Andrés, quien perdió su título y privilegios reales este año en medio del escrutinio de su relación con el acaudalado financiero.

Las fotografías publicadas el jueves mostraban a Epstein cocinando junto al sultán Ahmed bin Sulayem, un empresario emiratí. Las fotos también incluyen al multimillonario Bill Gates e imágenes de una cena en 2011 con reconocidas figuras y filántropos organizada por un grupo sin fines de lucro. La comisión no acusó a las personas que aparecen en las fotos de haber incurrido en algún ilícito.

También había imágenes de pasaportes, visas y tarjetas de identificación de Rusia, República Checa, Ucrania, Sudáfrica y Lituania en las que se censuró información personal identificativa, así como fotos de Epstein con mujeres o niñas cuyos rostros estaban oscurecidos. Según el panel, ha censurado información de las fotos que pudiera llevar a revelar la identidad de las víctimas.

El representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión, afirmó en un comunicado que las "nuevas imágenes plantean más preguntas sobre lo que exactamente el Departamento de Justicia tiene en su poder. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el DOJ debe liberar los archivos de Epstein ahora".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

