americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Legisladores checos votarán sobre la inmunidad del primer ministro en caso de fraude en la UE

PRAGA, República Checa (AP) — Los legisladores de la cámara baja del Parlamento de República Checa decidirán el jueves si retiran la inmunidad al primer ministro, Andrej Babiš, para ser procesado en un caso de presunto fraude de 2 millones de dólares relacionado con subsidios de la Unión Europea.

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, sonríe durante un pleno el Parlamento donde se decidirá si se le retira la inmunidad para ser procesado por un caso de fraude con subsidios de la Unión Europea, en Praga, República Checa, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Petr David Josek)
El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, sonríe durante un pleno el Parlamento donde se decidirá si se le retira la inmunidad para ser procesado por un caso de fraude con subsidios de la Unión Europea, en Praga, República Checa, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

La aprobación permitiría que el Tribunal Municipal de Praga procese al político y emita un veredicto. El tribunal ya ha absuelto a Babiš en dos ocasiones, pero una corte de apelaciones anuló esas decisiones alegando que no evaluaban adecuadamente las pruebas y pidió que el tribunal inferior emita un veredicto de culpabilidad en un nuevo juicio.

Babiš se declaró inocente y afirmó que el caso “tiene claras motivaciones políticas". En un primer momento, la fiscalía solicitó una condena suspendida y una multa para el multimillonario político populista, que inició su tercer mandato como primer ministro en diciembre.

El caso se centra en una granja llamada Nido de Cigüeña, que recibió subsidios de la Unión Europea después de que su propiedad se transfiriera del conglomerado Agrofert, propiedad de Babiš, a familiares de Babiš. Más tarde, Agrofert volvió a asumir la propiedad de la granja.

Las ayudas estaban destinadas a pequeñas y medianas empresas, lo que suponía que Agrofert no podía optar a ellas. Más tarde, el grupo devolvió los fondos.

Jana Nagyová, una excolaboradora de Babiš que firmó la solicitud del subsidio, enfrentará un nuevo juicio. En la actualidad, ocupa un escaño en el Parlamento Europeo, que ya le retiró la inmunidad.

Babiš regresó al poder después de que su movimiento ANO, o SÍ, obtuvo una amplia victoria en las elecciones de octubre y formó una coalición de gobierno con dos formaciones más pequeñas: el partido antimigración Libertad y Democracia Directa y el derechista Motoristas.

La agenda de la coalición incluye alejar al país del apoyo a Ucrania y rechazar algunas de las políticas clave de la Unión Europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter