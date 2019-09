Legisladores británicos rechazan abandonar UE sin un acuerdo

La votación de 321-278 tiene fuerza política pero no legal, y no descarta en su totalidad una caótica salida de Gran Bretaña sin acuerdo. Pero podría calmar el nerviosismo que se esparce por toda la Unión Europea después de que los legisladores rechazaron rotundamente el plan de divorcio de May el martes. Dejar el bloque sin un acuerdo podría causar severas alteraciones para personas y compañías en el Reino Unido y las 27 naciones restantes de la UE.

Evidentemente agobiada después de semanas de presión incesante, May insinuó que planea hacer un tercer intento para obtener el respaldo de los legisladores a su acuerdo de Brexit, mismo que ha sido rechazado en dos ocasiones previas.

Dijo que el Parlamento enfrentaba una “decisión fundamental”: una “extensión técnica breve” si los legisladores aprueban un acuerdo de divorcio dentro de la próxima semana, o una demora mucho más prolongada al Brexit si no lo hacen.

La UE advirtió que votar en contra de abandonar el bloque sin un acuerdo no era suficiente para detener el proceso. Por ley, Gran Bretaña dejará la Unión Europea el 29 de marzo, con o sin acuerdo, a menos de que cancele el Brexit o asegure una postergación.

“Solo hay dos maneras de dejar la UE: Con o sin acuerdo”, dijo un funcionario de la Comisión Europea. “La Unión Europea está preparada para ambas”.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación.

Horas antes, el principal negociador de la UE Michel Barnier advirtió que “el riesgo de no concretar un acuerdo nunca había sido tan alto”.

Conforme Gran Bretaña se acerca cada vez más al borde del Brexit, los legisladores intentan tomar el control de un gobierno dividido, aunque aún se desconoce si pueden llegar a un acuerdo sobre los pasos a seguir. Existen facciones encontradas que respaldan el acuerdo de May, un pacto “menos estricto” que mantendría vínculos estrechos con la UE, un Brexit sin acuerdo, o incluso un nuevo referendo sobre la pertenencia británica al bloque.

Es posible que el Parlamento acceda a postergar el Brexit, pero requeriría de la aprobación de la UE. El bloque — abiertamente molesto por la continua crisis del Brexit — advirtió que el Reino Unido necesitaría presentar un motivo sólido para que se le otorgue una extensión.

“Estoy en contra de cualquier extensión — ya sea de un día, una semana o de 24 horas — si no se basa en una opinión clara de la Cámara de los Comunes para lograr algo”, dijo el principal funcionario de Brexit en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt. “Por favor decídanse en Londres, porque esta incertidumbre no puede continuar”.

El bloque también está renuente a considerar una postergación que se prolongue más allá de las elecciones del Parlamento Europeo a finales de mayo, debido a que significaría que gran Bretaña tendría que participar incluso mientras prepara su salida.

___

Casert reportó desde Estrasburgo, Francia. Renee Graham en Deal, Inglaterra, Gregory Katz y Danica Kirka en Londres, Frank Jordans en Berlín y Angela Charlton en París contribuyeron a este despacho.