americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Legisladores británicos aprueban divulgar documentos confidenciales sobre el príncipe Andrés

LONDRES (AP) — La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó el martes la divulgación de documentos relacionados con el nombramiento del entonces príncipe Andrés como enviado comercial, un cargo que ocupó casi una década, periodo en el que se sospecha que transmitió de manera indebida información gubernamental al desacreditado financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

ARCHIVO - El príncipe Andrés sale de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - El príncipe Andrés sale de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

La aprobación se produjo mediante votación a viva voz. No estaba claro cuándo podría ocurrir la divulgación, ya que el hermano menor del rey Carlos III fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El gobierno ha dejado claro que no quiere interferir en la investigación.

Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas de la oposición y el legislador que presentó la moción, sostuvo que había llegado el momento de la transparencia. Davey afirmó al abrir el debate: “En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta lo más alto del establishment británico”.

El rey le retiró el título nobiliario a Andrés el año pasado debido a revelaciones sobre su relación con Epstein, y fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en medio de acusaciones de que compartió documentos confidenciales con el financiero estadounidense durante su etapa como enviado comercial.

Andrew Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, fue puesto en libertad sin cargos y la investigación continúa.

La divulgación, hace unas semanas, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de millones de documentos relacionados con Epstein deja al descubierto cómo Epstein utilizó una red internacional de amigos ricos y poderosos para ganar influencia y explotar sexualmente a mujeres jóvenes.

En ningún lugar se ha sentido con más fuerza el impacto que en el Reino Unido, donde el escándalo ha planteado interrogantes sobre la manera en que la aristocracia, altos políticos y empresarios influyentes —conocidos colectivamente como “el establishment”— ejercen el poder.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter