Legislador dice que US deportó a un bebé enfermo; autoridades: fue dado de alta médicamente

ARCHIVO - Migrantes solicitantes de asilo caminan por un centro residencial familiar de ICE, el 23 de agosto de 2019, en Dilley, Texas. (AP Foto/Eric Gay, archivo) AP

El bebé estaba tan enfermo que no había reaccionado “en las últimas horas”, pero aun así recibió el alta hospitalaria, señaló el representante Joaquín Castro el martes en una publicación en X.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al bebé junto con su hermana de 16 meses, su madre y su padre, indicó Castro. El legislador demócrata afirmó que confirmó la información con el abogado de la familia.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz”, manifestó Castro.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, declaró el miércoles que el niño se encontraba en “condición estable y médicamente apto para la deportación”, y que pediatras entregaron a los padres un aerosol nasal de solución salina con una perilla de succión nasal para continuar con los cuidados.

Según McLaughlin, la Patrulla Fronteriza detuvo a la madre del niño, Mireya Stefani López-Sánchez, cuando cruzaba la frontera ilegalmente cerca de Eagle Pass, Texas, el 21 de enero.

López-Sánchez decidió llevarse a su hijo con ella cuando la Patrulla Fronteriza la transfirió a custodia de ICE, explicó McLaughlin.

“Todas sus alegaciones fueron escuchadas por un juez y se determinó que no eran válidas”, agregó la vocera.

Un juez emitió una orden final de expulsión contra López-Sánchez el 8 de febrero, y fue deportada de Estados Unidos con su hijo el martes, señaló.

“Recibió todas las garantías del debido proceso”, afirmó McLaughlin.

La detención de menores por parte de las autoridades migratorias estadounidenses ha sido objeto de un mayor escrutinio desde que el gobierno del presidente Donald Trump inició su campaña migratoria.

Imágenes del niño de 5 años Liam Conejo Ramos con un gorro de conejo y rodeado por agentes de ICE en Minnesota el mes pasado provocaron indignación. El niño y su padre fueron liberados poco después por orden de un juez.

Ambos estuvieron retenidos en un centro de detención familiar en Dilley, Texas, que es donde, según Castro, estuvieron también López-Sánchez y su bebé.

El año pasado, documentos presentados ante tribunales indicaron que familias y supervisores en instalaciones federales denunciaron la presencia de alimentos contaminados y falta de acceso a atención médica o a asesoría legal. Además, de acuerdo con los documentos, cientos de niños migrantes permanecieron en detención federal más allá de un límite ordenado por un tribunal, incluidos algunos que estuvieron retenidos más de cinco meses.

La bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones se inflaman y provocan tos, indicó el Instituto Nacional de Salud en su web.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP