Leeds vence a Forest y da un gran paso hacia asegurar su permanencia en la Liga Premier

El suizo Okafor celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante un partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Leeds United y el Nottingham Forest en Leeds, Inglaterra, el viernes 6 de febrero de 2026. (Danny Lawson/PA vía AP) AP

La cuarta victoria consecutiva de Leeds en la noche del viernes lo elevó nueve puntos por encima de la zona de descenso y lo igualó en puntos con los dos clubes por encima, Crystal Palace y Tottenham Hotspur.

La racha de cuatro partidos invictos de Forest en la liga llegó a un abrupto final, y permaneció en el puesto 17.

Leeds comenzó siendo el mejor equipo y se adelantó después de 26 minutos.

Con la defensa de Forest estática, Jayden Bogle corrió hacia un magnífico pase de Ilia Gruev y lo empujó superando al portero.

Cuatro minutos después, Noah Okafor rompió una sequía de 16 partidos sin anotar para poner el 2-0. Pero gran parte del crédito fue para James Justin, quien inició la jugada en la banda derecha y vio su disparo desviado hacia el camino del ex extremo del Napoli y AC Milan, quien no falló.

Dominic Calvert-Lewin completó la anotación tres minutos después del segundo tiempo cuando se lanzó para empujar con el pecho el balón de Gruev en el área, superando a Stefan Ortega.

El gol de consolación de Lorenzo Lucca para Forest, con seis minutos restantes, hizo poco para disminuir el entusiasmo de los aficionados locales en Elland Road.

“Siempre es agradable llevarse los tres puntos de regreso al campo de entrenamiento. Los merecíamos, trabajamos duro. Parte del fútbol que jugamos esta noche fue de lo mejor que hemos jugado en toda la temporada. Hacer una actuación así es importante en la liga", dijo Justin.

