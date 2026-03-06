Leeds condena abucheos a la pausa por Ramadán y pide a los hinchas respeto

Los jugadores hacen una pausa para que los musulmanes rompan su ayuno por el Ramadán durante el partido de la Liga Premier entre Leeds y Manchester United, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP Foto/Ian Hodgson) AP

En un mensaje dirigido el viernes a los aficionados, el club indicó que espera una mejor reacción el domingo durante el partido de quinta ronda de la Copa de la FA contra Norwich.

No obstante, el equipo enumeró también algunas “circunstancias atenuantes” del hecho.

“Para que quede claro, el Leeds United Football Club condena explícitamente a cualquier aficionado, ya sea en las gradas locales o visitantes, que abuchee activamente a los jugadores que observan el Ramadán y utilicen el protocolo establecido para romper su ayuno”, señaló el club en un comunicado.

El ayuno diario en el mes sagrado islámico del Ramadán incluye abstenerse de toda comida y bebida —ni siquiera se permite un sorbo de agua— desde el amanecer hasta la puesta del sol, antes de romper el ayuno en una comida conocida en árabe como “iftar”.

Los abucheos resonaron en el estadio el sábado pasado cuando el partido contra el City se detuvo brevemente para que los jugadores que observan el Ramadán pudieran beber líquidos y tomar suplementos energéticos.

“Tras tomarnos un tiempo para reflexionar, también hubo varias circunstancias atenuantes que llevaron a esto”, manifestó el Leeds.

El club explicó que era la primera vez que organizaba una pausa de ese tipo en Elland Road.

"En retrospectiva, deberíamos haber sido más proactivos con nuestras comunicaciones”, reconoció.

Luego, indicó que el mensaje en la pantalla gigante no era visible para el 25% del estadio. Además, el Leeds señaló que su partido en el campo del City el pasado noviembre “se detuvo de manera controvertida en la segunda mitad por un ‘tiempo muerto táctico’ durante una pausa por lesión".

"Dado que los planteles estaban reunidos junto a la línea de banda, los aficionados pudieron haber pensado que esto estaba ocurriendo de nuevo”.

Por último, añadió que “varios jugadores estaban confundidos sobre por qué se había detenido el partido, lo cual se ve claramente en las imágenes de la transmisión y también pudo haber generado confusión entre los aficionados”.

Está prevista una pausa similar el domingo alrededor de los 75 minutos —justo después de la puesta del sol. El Leeds señaló que entre los jugadores que romperán el ayuno estará el propio delantero del club, Joël Piroe.

“El domingo contra Norwich City, hay una oportunidad de mostrar lo mejor del Leeds United y que todo el mundo es bienvenido en Elland Road”, expresó el club.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP