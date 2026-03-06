americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leeds condena abucheos a la pausa por Ramadán y pide a los hinchas respeto

LEEDS, Inglaterra (AP) — El club de la Liga Premier inglesa Leeds afirmó que los abucheos en Elland Road el fin de semana pasado, cuando su partido contra Manchester City se detuvo para permitir que los jugadores que observan el Ramadán rompieran el ayuno, fueron “decepcionantes e inesperados”.

Los jugadores hacen una pausa para que los musulmanes rompan su ayuno por el Ramadán durante el partido de la Liga Premier entre Leeds y Manchester United, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP Foto/Ian Hodgson)
Los jugadores hacen una pausa para que los musulmanes rompan su ayuno por el Ramadán durante el partido de la Liga Premier entre Leeds y Manchester United, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP Foto/Ian Hodgson) AP

En un mensaje dirigido el viernes a los aficionados, el club indicó que espera una mejor reacción el domingo durante el partido de quinta ronda de la Copa de la FA contra Norwich.

No obstante, el equipo enumeró también algunas “circunstancias atenuantes” del hecho.

“Para que quede claro, el Leeds United Football Club condena explícitamente a cualquier aficionado, ya sea en las gradas locales o visitantes, que abuchee activamente a los jugadores que observan el Ramadán y utilicen el protocolo establecido para romper su ayuno”, señaló el club en un comunicado.

El ayuno diario en el mes sagrado islámico del Ramadán incluye abstenerse de toda comida y bebida —ni siquiera se permite un sorbo de agua— desde el amanecer hasta la puesta del sol, antes de romper el ayuno en una comida conocida en árabe como “iftar”.

Los abucheos resonaron en el estadio el sábado pasado cuando el partido contra el City se detuvo brevemente para que los jugadores que observan el Ramadán pudieran beber líquidos y tomar suplementos energéticos.

“Tras tomarnos un tiempo para reflexionar, también hubo varias circunstancias atenuantes que llevaron a esto”, manifestó el Leeds.

El club explicó que era la primera vez que organizaba una pausa de ese tipo en Elland Road.

"En retrospectiva, deberíamos haber sido más proactivos con nuestras comunicaciones”, reconoció.

Luego, indicó que el mensaje en la pantalla gigante no era visible para el 25% del estadio. Además, el Leeds señaló que su partido en el campo del City el pasado noviembre “se detuvo de manera controvertida en la segunda mitad por un ‘tiempo muerto táctico’ durante una pausa por lesión".

"Dado que los planteles estaban reunidos junto a la línea de banda, los aficionados pudieron haber pensado que esto estaba ocurriendo de nuevo”.

Por último, añadió que “varios jugadores estaban confundidos sobre por qué se había detenido el partido, lo cual se ve claramente en las imágenes de la transmisión y también pudo haber generado confusión entre los aficionados”.

Está prevista una pausa similar el domingo alrededor de los 75 minutos —justo después de la puesta del sol. El Leeds señaló que entre los jugadores que romperán el ayuno estará el propio delantero del club, Joël Piroe.

“El domingo contra Norwich City, hay una oportunidad de mostrar lo mejor del Leeds United y que todo el mundo es bienvenido en Elland Road”, expresó el club.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter