Ledecka pierde y no podrá convertirse en la primera snowboarder con 3 oros olímpicos consecutivos

Ester Ledecka de la República Checa reacciona tras terminar detrás de la austriaca Sabine Payer en el snowboard paralelo en el slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno en Livigno, Italia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

La checa perdió su carrera de cuartos de final en el eslalon gigante paralelo por 0,06 segundos ante la austriaca Sabine Payer.

La competidora de 30 años era una gran favorita para el oro pues no había perdido una carrera de la Copa del Mundo en casi dos años y no se había perdido un podio en cinco.

Ledecka hizo historia en 2018 cuando se convirtió en la primera atleta en ganar tanto una carrera de snowboard como una en esquís en los mismos Juegos Olímpicos. Su victoria en el super-G de esquí alpino fue considerada una sorpresa, pero la mayoría de los que siguen el deporte esperaban que dominara en su evento "mejor", el PGS, y lo hizo.

Este año, esperaba obtener victorias tanto en el descenso femenino de esquí alpino como en el PGS, pero estaban programados para el mismo día. Eligió el snowboard y terminó sin ninguno de los títulos —su derrota llegó un par de horas después de la caída de Lindsey Vonn en la pista de descenso.

Ha competido casi exclusivamente en esquís en la preparación para los Juegos Olímpicos esta temporada —nueve carreras de esquí alpino, que le valieron un podio, en comparación con solo un evento de snowboard, que ganó.

La mujer que la venció, Payer, tiene dos victorias esta temporada y estaba empatada en la cima de la última lista de puntos de snowboard de la Federación Internacional de Esquí. En los cuartos de final contra Ledecka, Payer salió con una ventaja temprana, trazó líneas ajustadas entre las puertas y nunca fue superada.

La derrota de Ledecka le da a la austriaca Anna Gasser la oportunidad de convertirse en la primera snowboarder en ganar tres títulos olímpicos consecutivos. Gasser compite en la clasificación de big air más tarde. También intentando el triplete está Chloe Kim. Su competencia de halfpipe comienza el miércoles.

