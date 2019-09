Leclerc logra su 4ta pole seguida en Rusia, Hamilton segundo

Hamilton busca su primera victoria desde la pausa de verano y su equipo Mercedes defiende su supremacía del podio en Rusia, victorioso en las cinco carreras que se han disputado en el circuito callejero.

A la caza de un sexto título mundial, el británico Hamilton supera por 65 puntos a su compañero de equipo Valtteri Bottas. Pero el británico tendrá las manos llenas con Leclerc.

“Pude darle todo al final y me alivia que las cosas me salieron bien”, dijo Hamilton. “No me esperaba estar en la primera fila, y eso me pone muy contento.

“Ha sido una clasificación muy complicada porque ellos (los Ferrari) tienen una velocidad de locos en las rectas. Están en modo avión”, añadió.

Vettel terminó por delante del Red Bull de Max Verstappen, pero el holandés largará cinco puestos detrás al tener que purgar una sanción por modificaciones a su motor.

Después de una primera mitad de la temporada en la que no logró victorias, Ferrari es ahora el equipo a batir y saldrá en procura de su cuarto triunfo seguido.

Si bien el alemán Vettel puso fin a una racha de 13 meses sin ganar en Singapur el pasado fin de semana, Leclerc es quien no deja impresionar en su primera temporada con el cavallino rampante.

Leclerc logró su sexta pole esta temporada, además de la décima ronda seguida que el monagesco supera a Vettel, cuatro veces campeón mundial, en una clasificación. Vettel quedó 425 milésimas detrás.

“Fabuloso conseguir otra pole”, dijo Leclerc, el primer piloto de Ferrari desde Michael Schumacher que enlaza cuatro poles consecutivas.

Leclerc se encuentra 96 puntos detrás de Hamilton en el Campeonato, con 156 por disputar en las seis carreras que faltan. Hamilton no obtiene una pole desde el GP de Alemania en julio, una racha de cinco carreras.

Bottas quedó quinto. El finlandés acompañará a Vettel en la segunda fila tras la sanción a Verstappen.

Alex Albon (Red Bull) se estrelló en la clasificación. El tailandés salió ileso tras hacer un trompo en la 13ra curva y chocar contra las barreras.

Además, McLaren anunció que el equipo usará motores de Mercedes desde 2021, poniendo fin a su vínculo con Renault al final de la temporada de 2024. El nuevo acuerdo abarcará hasta 2024.