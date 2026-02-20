americateve

Leclerc, el más veloz en el último día de pruebas de F1 en Bahréin

SAKHIR, Bahréin (AP) — En un sólido rendimiento de Ferrari, Charles Leclerc fue el más veloz el viernes en el último día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc conduce su auto en las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno en Bahrein el jueves 12 de febrero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
El piloto de Ferrari Charles Leclerc conduce su auto en las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno en Bahrein el jueves 12 de febrero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)

Leclerc lideró durante la sesión matutina y repitió por la tarde, registrando un mejor tiempo de 1 minuto y 31,992 segundos en el circuito de Sakhir.

El reinante campeón Lando Norris, de McLaren, quedó a 0,879 segundos de Leclerc, y Max Verstappen, de Red Bull, se situó a 1,117 segundos.

George Russell fue cuarto con su Mercedes, a 88 milésimas de Verstappen.

Pierre Gasly siguió la estela del argentino Franco Colapinto en el equipo Alpine al quedar quinto con un registro de 1 minuto y 33,421 segundos.

El ritmo de Leclerc hace creer que Ferrari será uno de los principales aspirantes este año cuando la temporada comience en Australia dentro de dos semanas.

Lewis Hamilton, su compañero de equipo, no participó el viernes en las pruebas.

“El objetivo era acumular kilómetros y datos, además de preparar la temporada sobre bases sólidas”, señaló Frédéric Vasseur, director de Ferrari. “En base a ese punto de vista, podemos decir que logramos el objetivo”.

“Hemos marcado el mejor tiempo aquí, pero no tiene nada que ver con lo que pasará en Melbourne dentro de dos semanas. No debemos sacar conclusiones", agregó.

Russell considera que su equipo necesita mejorar la fiabilidad.

“Sin duda ha habido aspectos positivos, pero cada vez que surge un problema, eso definitivamente te hace retroceder bastante”, reconoció. “El auto se siente bien, las nuevas unidades de potencia se sienten rápidas y estamos mejorando cada día. Sin embargo, necesitamos seguir mejorando la fiabilidad”.

Cadillac, equipo que debutará esta temporada, volvió quedar rezagados al completar 99 vueltas entre el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

