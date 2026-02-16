americateve

Lecce vuelve a ganar y se aleja de la zona de descenso de la Serie A

CAGLIARI, Italia (AP) — Lecce venció 2-0 a Cagliari y sumó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso de la Serie A el lunes.

Ylber Ramadani, derecha, del Lecce, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la Serie A entre Cagliari Calcio y Lecce, el lunes 16 de febrero de 2026, en Cagliari, Italia. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP)
Ylber Ramadani, derecha, del Lecce, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la Serie A entre Cagliari Calcio y Lecce, el lunes 16 de febrero de 2026, en Cagliari, Italia. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP) AP

El club del sur se mantuvo en el 17mo puesto, pero el triunfo lo dejó con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Quedó igualado en puntos con los dos clubes que tiene por encima, Cremonese y Genoa.

Tras una primera mitad sin goles, el visitante fue más contundente en un decisivo segundo periodo.

Omri Gandelman adelantó a Lecce con un cabezazo a los 65 minutos, y Ylber Ramadani amplió la ventaja 11 minutos después con un potente disparo al ángulo inferior.

Fue la segunda victoria consecutiva de Lecce, tras una racha de ocho partidos sin ganar, y apenas la segunda vez en 12 encuentros que anota dos goles en un mismo partido.

Fue la segunda derrota seguida de Cagliari, que se mantuvo en el 13er lugar, a un punto de Parma y con uno de ventaja sobre Torino.

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

