LeBron roza triple-doble histórico y desafía su edad con gran actuación para los Lakers

LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, realiza una volcada durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Hawks de Atlanta, el martes 13 de enero de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) AP

Pero cuando los Lakers finalmente ampliaron su ventaja a un territorio insuperable, el James de 41 años se detuvo gustosamente justo antes de hacer historia.

Después de jugar en partidos consecutivos por primera vez en su inigualable temporada número 23, James necesita cada minuto posible de descanso mucho más de lo que necesita otro superlativo en su carrera. Cometió una falta intencional con 3:43 por jugar y se dirigió directamente al banco, siendo reemplazado por su hijo de 21 años, Bronny.

James terminó con 31 puntos, diez asistencias y nueve rebotes en la victoria de los Lakers por 141-116 sobre los Hawks de Atlanta el martes por la noche. No logró su triple-doble número 123, pero esta actuación demostró una vez más que James aún puede alcanzar alturas extraordinarias, incluso en esta etapa tardía de la carrera más larga en la historia de la liga.

Aunque pague por ese esfuerzo con incontables horas de recuperación diaria fuera de la cancha.

“Oh, lo siento”. Lo siento ahora mismo. Estoy listo para ir a casa, comer algo y darlo por terminado. Lo estoy sintiendo ahora mismo, sin duda”, dijo James con una sonrisa en el vestuario de los Lakers. “

James sorprendió al entrenador JJ Redick al decidir jugar contra los Hawks. Los Lakers sufrieron su tercera derrota consecutiva en Sacramento el lunes por la noche, y James no había jugado en partidos consecutivos desde su regreso de la ciática que retrasó su debut en la temporada hasta mediados de noviembre.

“Su resistencia competitiva es increíble. No esperábamos que pudiera jugar. Simplemente dijo: ‘Voy a intentarlo. Voy a intentar hacer todo lo que pueda, hacer mi rutina normal, y luego si puedo...’. Esa es solo la naturaleza de un cuerpo de 41 años que juega muchos minutos", dijo Redick.

La rutina del día de juego de James es increíblemente extensa, como detalló después de vencer a los Hawks.

Se despierta en casa y va directamente a una tina de agua fría, seguida de una cámara hiperbárica. Después de una siesta, James pone sus piernas en mangas de compresión de aire diseñadas para la recuperación mientras juega al videojuego EA Sports PGA Tour.

Se dirige al estadio del centro de los Lakers, donde comienza más trabajo: activación muscular, tratamientos, estiramientos, levantamiento de pesas y una comida previa al juego mientras ve la liga de golf indoor simulada de Tiger Woods.

Aunque no se esperaba que jugara contra Atlanta, James decidió tratar el martes como un día de juego para ver cómo reaccionaría su cuerpo.

“Creo que me siento bastante bien”, dijo James a sus entrenadores.

Y luego salió e hizo historia, incluso si no consiguió el triple-doble. James anotó al menos 30 puntos mientras registraba un doble-doble por 61ª vez con el uniforme de los Lakers, superando el total de carrera de Kobe Bryant.

Karl Malone sigue siendo el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un triple-doble, haciéndolo a los 40 años y 127 días en noviembre de 2003. Los siguientes 15 triples-dobles en esa lista fueron todos logrados por James en los últimos tres años, pero no lo ha hecho desde el pasado uno de febrero en Nueva York.

Unas horas después de esa hazaña histórica, James estaba cenando en Manhattan cuando se enteró de que los Lakers habían cambiado a Anthony Davis por Luka Doncic.

Los Lakers se transformaron inmediatamente de un contendiente tambaleante construido alrededor de dos superestrellas envejecidas en un grupo más joven y emocionante centrado en la superestrella eslovena.

James y Doncic llevan casi un año en su asociación, y todavía están aprendiendo a ganar mientras minimizan la superposición en sus juegos. También están actualmente encontrando formas de compensar la ausencia del tercer máximo anotador Austin Reaves, quien está a mitad de un mes de ausencia por una lesión en la pantorrilla.

James está jugando más sin el balón de lo que lo ha hecho en años, con Doncic usualmente iniciando la ofensiva de los Lakers. James también lidera la segunda unidad de los Lakers, a menudo con gran éxito, cuando Doncic toma un descanso.

James parece dar la bienvenida a este rol, y dice que su enfoque en el equipo no ha cambiado, incluso mientras dedica un tiempo extenso a preparar su cuerpo para desafiar el tiempo y el desgaste por otro año.

“Nunca faltaría al respeto a los dioses del baloncesto cuando se trata de jugar este juego, así que pongo el tiempo, el esfuerzo y el compromiso en ello, mental, física y espiritualmente. Cada vez que piso la cancha, si estoy en una práctica o lo que sea, estoy tratando de dar el ejemplo para mis compañeros de equipo y la generación más joven que me está viendo", señaló James.

FUENTE: AP