LeBron James rompe récord de tiros de campo pero Lakers caen 120-113 ante Nuggets

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, iguala el récord de 15.837 encestess de campo de Kareem Abdul-Jabbar, en el partido del jueves 5 de marzo de 2026 ante los Nuggets de Denver (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los astros Jamal Murray y Nikola Jokic realizaron aportes respectivos de 28 puntos a la causa de los Nuggets.

James se lesionó el codo izquierdo en una bandeja que acercó a Los Angeles a 110-106 con cuatro minutos por jugar, y salió del partido. Regresó con 2:05 minutos restantes y los Lakers abajo por un punto.

Sin embargo, los Lakers nunca pudieron tomar la delantera. Los Nuggets concretaron una victoria crucial de principio a fin.

James terminó con 16 puntos, mientras que Luca Doncic anotó 27.

Jokic logró su 23er triple-doble de la temporada con 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para compensar nueve pérdidas de balón y ayudar a los Nuggets (39-24) a mantenerse un paso por delante de los Lakers (37-25), que venían enrachados, dentro de una competida Conferencia Oeste.

Además de su canasta que rompió el récord en el primer cuarto —el enceste de campo número 15.838 de su carrera de 23 años—, James atinó un par de disparos sensacionales: una bandeja en contragolpe con giro y finalización invertida, y un tiro en suspensión sobre una pierna, de espaldas al aro, desde 18 pies, que acercó a los Lakers a 64-54 al descanso.

Y el astro repartió tres asistencias consecutivas impresionantes por los Lakers, quienes protagonizaron una remontada en el último cuarto, la cual se quedó apenas corta. Los Nuggets se despegaron con una ventaja de 16-3 y llegaron a colocarse arriba por 15 puntos, pero las pérdidas de balón mantuvieron a los Lakers cerca durante toda la noche. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP