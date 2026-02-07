LeBron James logra 20 puntos y 10 asistencias en victoria de Lakers sin Doncic ante Warriors

Compartir en:









LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, conduce el balón durante el encuentro ante los Warriors de Golden State, disputado el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Los Ángeles ganó su tercer partido consecutivo a pesar de no contar con la superestrella Luka Doncic, quien sufrió una leve distensión de isquiotibiales el jueves por la noche. Tampoco jugó el pívot DeAndre Ayton, descartado a última hora debido a una lesión de rodilla.

Luke Kennard anotó diez puntos en su debut con los Lakers después de ser adquirido en un canje con Atlanta el jueves. Aportó un importante triple desde la esquina y asistió a Jarred Vanderbilt debajo del aro para una clavada como parte de una racha final de 11-0.

Rui Hachimura sumó 18 puntos, Austin Reaves añadió 16, y Marcus Smart finalizó con 15.

Moses Moody consiguió 25 puntos para liderar a los Warriors, quienes han perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Stephen Curry se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una lesión de rodilla.

_____

FUENTE: AP