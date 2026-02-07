americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LeBron James logra 20 puntos y 10 asistencias en victoria de Lakers sin Doncic ante Warriors

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James anotó 20 puntos, repartió diez asistencias y capturó siete rebotes para ayudar a que los Lakers de Los Ángeles vencieran el sábado 105-99 a los Warriors de Golden State.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, conduce el balón durante el encuentro ante los Warriors de Golden State, disputado el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong)
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, conduce el balón durante el encuentro ante los Warriors de Golden State, disputado el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Los Ángeles ganó su tercer partido consecutivo a pesar de no contar con la superestrella Luka Doncic, quien sufrió una leve distensión de isquiotibiales el jueves por la noche. Tampoco jugó el pívot DeAndre Ayton, descartado a última hora debido a una lesión de rodilla.

Luke Kennard anotó diez puntos en su debut con los Lakers después de ser adquirido en un canje con Atlanta el jueves. Aportó un importante triple desde la esquina y asistió a Jarred Vanderbilt debajo del aro para una clavada como parte de una racha final de 11-0.

Rui Hachimura sumó 18 puntos, Austin Reaves añadió 16, y Marcus Smart finalizó con 15.

Moses Moody consiguió 25 puntos para liderar a los Warriors, quienes han perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Stephen Curry se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una lesión de rodilla.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter