LeBron James es colocado en protocolos de COVID de NBA

La NBA, en un memorándum obtenido por The Associated Press, también informó el martes a los equipos que ha registrado 34 casos en los que un jugador, entrenador o miembro del personal completamente vacunado tuvo una infección posvacuna. La liga ha dicho que el 97% de los jugadores están completamente vacunados, con Kyrie Irving de Brooklyn, que no ha jugado esta temporada por su estatus, entre las excepciones.

Otras estrellas de la NBA ya se han perdido varios partidos esta campaña luego de arrojar un resultado positivo, incluido Joel Embiid de Filadelfia, quien se perdió tres semanas mientras lidiaba con el virus.

El juego del martes representa la 12da ausencia de James en los primeros 23 encuentros de los Lakers de la temporada. Se ausentó 10 partidos por lesiones y otro luego de que recibió su primera suspensión de la NBA en sus 19 años de carrera.

Promedia 25,8 puntos, 5,2 rebotes y 6,8 asistencias esta campaña. Si está fuera por 10 días, se perdería al menos cuatro partidos.