americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LeBron James cae en su 41er cumpleaños; Cunningham guía a los Pistons a triunfo sobre Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James anotó 17 puntos en su cumpleaños número 41, pero Cade Cunningham logró 27 unidades y 11 asistencias para conducir el martes a los Pistons de Detroit hacia una paliza de 128-106 sobre los Lakers de Los Ángeles.

Ausar Thompson, de los Pistons de Detroit, salta con el balón en el duelo ante los Lakers de Los Ángeles, el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/Caroline Brehman)
Ausar Thompson, de los Pistons de Detroit, salta con el balón en el duelo ante los Lakers de Los Ángeles, el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

James encestó tres triples y añadió cuatro asistencias y cuatro rebotes en el duelo número 1.577 de temporada regular en su inédita 23ra campaña. Sin embargo, pasó los minutos finales de su partido de cumpleaños sentado con los brazos cruzados en el banco.

Así, sólo observó la forma en que los Lakers sufrían su cuarta derrota en cinco compromisos.

El máximo anotador en la historia de la liga es el duodécimo en aparecer en un partido de la NBA con 41 años o más. Es apenas el sexto en este siglo.

Marcus Sasser logró su número máximo de la temporada con 19 puntos e Isaiah Stewart añadió 15 para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, quienes rompieron su racha de dos derrotas para terminar 3-2 en su gira por la Costa Oeste.

Detroit ganó su tercer encuentro consecutivo con los Lakers a pesar de perder a Tobias Harris, su tercer máximo anotador, por un esguince en la cadera izquierda en el primer cuarto.

Luka Doncic totalizó 30 puntos y 11 asistencias por los Lakers, quienes han perdido cuatro de cinco por primera vez desde la postemporada pasada. Jaxson Hayes anotó 13 puntos, pero los Lakers no pudieron igualar defensivamente a los aguerridos Pistons.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter