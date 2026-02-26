americateve

Le Pen dice que no se postulará a elecciones de 2027 si la corte le impone una pulsera electrónica

PARÍS (AP) — La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, afirmó que no se postulará a la presidencia el próximo año si un tribunal de apelaciones de París le ordena llevar una pulsera electrónica por el presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea.

La líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen sale de un tribunal durante un breve receso en su juicio de apelación, en París, Francia, el 11 de febrero de 2026. (AP Foto/Michel Euler)
Le Pen señaló que espera que la corte la absuelva en un veredicto clave previsto para el 7 de julio, una sentencia que podría frustrar sus ambiciones presidenciales.

“Sé muy bien que la decisión sobre esta candidatura no me corresponde a mí”, dijo Le Pen en declaraciones al canal noticioso BFM TV el miércoles por la noche.

Le Pen, de 57 años, recurrió un fallo de marzo de 2025 que la declaró a ella y a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional, culpables de malversar fondos del Parlamento de la Unión Europea en la contratación de asistentes entre 2004 y 2016 que, presuntamente, trabajaban para la formación en lugar de realizar tareas parlamentarias.

Si es condenada, podría ser inhabilitada para ejercer cargos electos o tener que llevar un dispositivo electrónico de vigilancia —o ambas cosas—, entre otras opciones.

“Está en manos de tres jueces decidir si los millones de franceses que quieren votarme podrán hacerlo o no”, manifestó Le Pen tras el juicio de apelación de cinco semanas que concluyó a principios de mes.

“Pueden imaginar que si el tribunal (de apelaciones) sigue la sentencia del tribunal inferior que me condenó a llevar un dispositivo electrónico, no podré hacer campaña”, agregó.

Le Pen niega las acusaciones que la señalan como la cabecilla de la trama fraudulenta destinada a desviar fondos de la Unión Europea.

Si se le permite postularse a las elecciones de 2027, se la considera una de las principales candidatas a suceder al centrista Emmanuel Macron en la presidencia. Si no, ha dicho que su protegido Jordan Bardella, de 30 años, se presentaría en su lugar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

