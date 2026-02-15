americateve

Le Havre vence al Tolosa en la Ligue 1 pese a jugar casi todo el partido con 10 hombres

PARÍS (AP) — Le Havre superó una expulsión en el segundo minuto del domingo para vencer 2-1 al Tolosa en la Ligue 1.

El capitán Arouna Sangante fue expulsado cuando el árbitro cambió la tarjeta del defensor de amarilla a roja después de que golpeara el tobillo del delantero brasileño Emersonn.

Pese al contratiempo, Le Havre se puso en ventaja con un gol del atacante Issa Soumaré a los 43 minutos, pero el veterano defensor Djibril Sidibé igualó en el tiempo añadido del primer tiempo.

Soumaré anotó su segundo gol al 53 en un contraataque, tras una asistencia del nuevo fichaje Sofiane Boufal.

Se produjeron breves enfrentamientos entre aficionados rivales después del pitazo final. Los encargados de seguridad y la policía antidisturbios intervinieron rápidamente.

El Lyon, en pleno resurgimiento, busca su 13era victoria consecutiva en todas las competiciones cuando reciba más tarde al Niza.

Otros partidos

En un duelo entre equipos que luchan por evitar el descenso, Auxerre ganó 3-1 en la cancha del colista Metz.

Auxerre está en el 16to puesto —que corresponde a la plaza de repechaje por el ascenso/descenso— y a cinco puntos de Paris FC, que es 15mo. Metz no gana un partido de liga desde que venció al Niza el 9 de noviembre.

El Lorient, que está a la mitad de la tabla, derrotó 2-0 en casa al Angers con goles de Pablo Pagis y Jean-Victor Makengo.

Lens ganó 5-0 en la cancha de Paris FC el sábado para colocarse líder —con un punto de ventaja sobre el campeón defensor Paris Saint-Germain, que perdió 3-1 en Rennes el viernes para sufrir su tercera derrota de la campaña.

PSG perdió solo dos partidos de liga la temporada pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

