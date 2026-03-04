americateve

Lazio y Atalanta empatan 2-2 en la ida de las semifinales de la Copa de Italia

ROMA (AP) — Lazio y Atalanta intercambiaron cuatro goles en la segunda parte en un empate 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Italia el miércoles.

Fisayo Dele-Bashiru, derecha, de Lazio, anota en las semifinales de la Copa de Italia frente a Atalanta, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Roma, Italia. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)
Fisayo Dele-Bashiru aprovechó un pase filtrado del exmediocampista de Atalanta Daniel Maldini para adelantar a Lazio dos minutos después del descanso.

Mario Pasalic igualó cuatro minutos más tarde para Atalanta al empujar al fondo de la red un rebote.

Boulaye Dia aprovechó un error defensivo de Pasalic y encontró rápidamente el arco desde el centro del área a los 87. Luego, el internacional de Estados Unidos Yunus Musah volvió a empatar para Atalanta a los 90.

Como e Inter de Milán empataron 0-0 en la otra semifinal el martes.

Los partidos de vuelta están programados para el 21-22 de abril y la final es el 13 de mayo.

Atalanta ha llegado a la final tres veces en las últimas siete temporadas, pero solo ha ganado el trofeo una vez — en 1963. Lazio es siete veces campeón, tras haber vencido a Atalanta para su título más reciente en 2019.

