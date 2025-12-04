americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lazio vence al AC Milan con polémica y enfrentará a Bolonia en cuartos de la Copa de Italia

BOLOGNA, Italia (AP) — Bologna, campeón defensor de la Copa de Italia, enfrentará a la Lazio en los cuartos de final de la Copa después de que ambos ganaran el jueves sus respectivos partidos de octavos de final.

Mattia Zaccagni de la Lazio reacciona tras anotar en los octavos de final de la Copa de Italia ante el Milan el jueves 4 de diciembre del 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)
Mattia Zaccagni de la Lazio reacciona tras anotar en los octavos de final de la Copa de Italia ante el Milan el jueves 4 de diciembre del 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Bologna remontó para arrebatar una victoria por 2-1 sobre Parma, mientras que la Lazio eliminó al AC Milan con una victoria 1-0.

El partido de Bologna parecía dirigirse a los penales antes de que el suplente Santiago Castro cabeceara un centro de Emil Holm a los 89 minutos.

El Parma, que está peleando por la permanencia en la Serie A, había tomado una ventaja sorpresa a los 13 minutos cuando Adrian Benedyczak recibió un pase filtrado de Mathias Løvik y superó a Federico Ravaglia.

Pero el Bologna, que ganó la competición por primera vez en 52 años la temporada pasada, igualó poco antes del descanso. Jonathan Rowe golpeó el poste con su primer intento, pero el extremo inglés controló el rebote y lo envió al fondo de la red para su primera anotación desde que se unió a Bologna en agosto.

Hubo otra nota positiva para Bologna cuando Ciro Immobile entró como suplente tardío para su primera aparición desde que se lesionó el muslo en agosto.

Controversia en Roma

La Lazio anotó el único gol del partido con un tiro de esquina que probablemente no debería haberse concedido.

El defensor del Milan, Pervis Estupiñán, despejó un tiro libre de cabeza y el balón pareció golpear a Alessio Romagnoli de la Lazio antes de salir del campo, pero el árbitro concedió un tiro de esquina al equipo local.

Mattia Zaccagni quedó sin marca para cabecear al fondo de la red al 80.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter