LaVine anota 42 puntos, Kings vencen a Heat 127-111 y rompen racha de cuatro derrotas

MIAMI (AP) — Zach LaVine tuvo máximos de temporada con ocho triples y 42 puntos, y los Kings de Sacramento lograron su primera victoria de dos dígitos de la temporada el sábado al superar 127-111 al Heat de Miami.

Zach LaVine, escolta de los Kings de Sacramento, a la izquierda, lanza por encima de Dru Smith (12), escolta Del Heat de Miami, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Photo/Michael Laughlin)
Keegan Murray anotó 16, Nique Clifford tuvo 15 y DeMar DeRozan terminó con 13 para los Kings, que llegaron al juego habiendo perdido cuatro seguidos y 12 de sus últimos 14. Las cinco victorias de Sacramento antes de la noche fueron por un total de 18 puntos, ninguna de ellas por más de un margen de cinco puntos.

Los mejores registros anteriores de LaVine esta temporada fueron seis triples y 34 puntos. Sacramento lideró por hasta 28 —otro récord de temporada— y consiguió su mayor victoria en Miami. Los Kings tenían un récord de 6-31 en Miami, nunca ganando por más de 15 puntos.

Jaime Jaquez Jr. anotó 27 para los Heat, que han perdido tres seguidos por primera vez esta temporada. Simone Fontecchio anotó 20 para los Heat, que obtuvieron 18 de Norman Powell y 13 de Andrew Wiggins.

Miami se acercó a 15 en el cuarto pero nunca tuvo una oportunidad seria se remontar.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

