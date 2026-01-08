americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lauri Markkanen anota 33 puntos y guía a Jazz a victoria 116-114 sobre Mavericks

SALT LAKE CITY (AP) — Lauri Markkanen anotó 33 puntos y capturó siete rebotes para que el Jazz de Utah dejara atrás una seguidilla de cinco derrotas al superar el jueves 116-114 a los Mavericks de Dallas.

Lauri Markkanen, alero del Jazz de Utah, salta para encestar frente a Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Tyler Tate)
Lauri Markkanen, alero del Jazz de Utah, salta para encestar frente a Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Tyler Tate) AP

Keyonte George añadió 19 puntos y siete asistencias. Brice Sensabaugh anotó 14 unidades y Kevin Love contribuyó con diez tantos y diez rebotes.

Cooper Flagg lideró a Dallas con 29 puntos, diez rebotes y ocho asistencias. Klay Thompson encestó seis triples y anotó 23 puntos desde el banquillo. Anthony Davis sumó 21 puntos y 11 rebotes por los Mavs.

Utah anotó 25 puntos a partir de 21 pérdidas de balón de Dallas y superó a los Mavericks por 64-46 en la pintura.

Dallas encestó en cuatro posesiones consecutivas, culminando con un triple de Max Christie, para tomar una ventaja de 107-100 con 4:39 restantes. Utah mantuvo luego a los Mavericks sin anotar durante casi cuatro minutos y tomó la delantera.

Markkanen logró tres canastas consecutivas para impulsar una racha de 12-0 que dio al Jazz una ventaja de 112-107 con 1:41 por jugar. Utah anotó en siete de sus últimas nueve posesiones para asegurar la victoria.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter