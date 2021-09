La presentadora volvió a utilizar su cuenta de Twitter para decir que sufre de depresión, pedir ayuda a los internautas y disculparse por no haber cumplido con la orden de prisión preventiva que le fue dictada por presunta evasión de impuestos y ser "depositaria infiel"

"Siento no haber cumplido": Laura Bozzo reapareció en redes sociales

Laura Bozzo volvió a dar señales de vida luego de no presentarse a la cita que le hizo un juez por deudas con la hacienda mexicana. "Si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada" era una de las frases que podía leerse en el tweet, y es que la presentadora decidió publicar un mensaje su cuenta de Twitter, donde habló de problemas de salud y malos entendidos.