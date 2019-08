"Se ha ido un gran amigo. (...) Me hubiera gustado estar cerca para decirle que no importara lo que sucediera después. Murió por no pedir auxilio, estaba solo en su apartamento en Las Vegas", escribió en su muro de Facebook el economista cubano Omar Everleny.

"Tenía miedo a que lo deportaran a Cuba. Cuánto dolor habrá pasado con una úlcera reventada, y no llamó a emergencia. Hasta que cayó al suelo y ahí murió. Amigo, te queremos siempre, no importa dónde estés", terminó su mensaje Everleny.

Rodríguez Nápoles, de solo 39 años, se había mudado el 4 de julio pasado a Las Vegas, Nevada, de acuerdo con su perfil en Faceboook.

El fallecido había trabajado con diversos músicos cubanos. Algunos de ellos, como el intérprete Descemer Bueno, lamentaron su muerte a través de las redes sociales.

El guitarrista cubano Elmer Ferrer hizo saber su dolor por el fallecido en su muro en Facebook, y lo calificó como "una de las personas más buenas que he conocido en la vida. (...) Que lo vi empezar de cero y llegar a ser un sonidista increíble".

Por su lado, la intérprete cubana Yaíma Sáez también lamentó la noticia: "Para los que estuvimos muy de cerca en estos últimos meses y sabíamos de sus sueños. ¡Qué triste noticia para su familia!"

Los cubanos, que solían recibir un trato privilegiado al solicitar asilo en EEUU, han visto cómo las políticas más restrictivas hacia la emigración de la Administración de Donald Trump los coloca a merced de las redadas y deportaciones que ejecutan las autoridades.

Desde enero, Estados Unidos devolvió a más de 20.000 solicitantes de asilo a México para que esperen allí la resolución de su proceso, empezando por Tijuana y extendiendo los puntos de cruce hacia el este, en lo que supone uno de los cambios más drásticos de la política migratoria de Washington en los últimos años.