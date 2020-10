Carlos Enrique Almirante se casa en Las Vegas

“Cómplices... Solo necesito esa mirada”, escribió el actor cubano al costado de una típica foto de casados, con los brazos enlazados y copa en mano, aunque en blanco y negro.

Su esposa, la también cubana y artista visual, Laura Pairot, igualmente compartió más fotos en su Instagram personal y un video, donde se les veía a los recién casados con una amplia sonrisa.

Ella, por su parte, quiso compartir parte de la letra de “My way” de Frank Sinatra, que dice algo así como: “He vivido una vida llena. He viajado por todas y cada una de las carreteras. Y más, mucho más que esto. Lo hice a mi manera”.

“Arrepentimientos, he tenido algunos. Pero igualmente, muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer. Y lo vi sin excepción. Planifiqué cada curso fletado. Cada paso cuidadoso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto. Lo hice a mi manera. Sí, hubo momentos, estoy seguro de que sabías cuando mordí más de lo que podía masticar. Pero a pesar de todo cuando hubo dudas me lo comí y lo escupí. Me enfrenté a todo y me mantuve erguido y lo hice a mi manera. Te amo @cealmirante”, le dedicó Laura a Carlos Enrique Almirante.

