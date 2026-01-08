Las protestas en Irán por dificultades económicas se extienden a todo el país, según activistas

El miércoles fue el día más intenso de manifestaciones, que alcanzaron pueblos rurales y grandes ciudades en cada provincia, aunque aún lo suficientemente localizadas como para que la vida cotidiana continúe en Teherán, la capital de Irán, y en otros lugares. Al menos 38 personas han muerto hasta ahora en la violencia en torno a las manifestaciones, mientras que más de 2.200 han sido detenidas, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

El crecimiento de las protestas aumenta la presión sobre el gobierno civil de Irán y el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. Hasta ahora, las autoridades no han cortado la conexión a internet ni han inundado completamente las calles con fuerzas de seguridad como hicieron para sofocar las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. Pero cualquier intensificación podría provocar medidas.

Mientras tanto, las protestas en sí han continuado en gran medida sin líderes, aunque un llamado a protestas por parte del príncipe heredero exiliado de Irán pondrá a prueba si los manifestantes están siendo influenciados por mensajes del extranjero.

“La falta de una alternativa viable ha socavado protestas pasadas en Irán”, escribió Nate Swanson, experto en Irán del Atlantic Council, con sede en Washington.

"Puede haber mil activistas disidentes iraníes que, de tener la oportunidad, podrían emerger como estadistas respetados, como hizo el líder sindical Lech Wałęsa en Polonia al final de la Guerra Fría. Pero hasta ahora el aparato de seguridad iraní ha arrestado, perseguido y exiliado a todos los posibles líderes transformacionales del país".

El miércoles se registraron al menos 37 protestas en todo el país, dijeron activistas. Incluyeron Shiraz, donde videos en línea supuestamente mostraban un camión antidisturbios usando un cañón de agua para apuntar a los manifestantes. La agencia de noticias estatal IRNA, que en gran medida ha guardado silencio sobre las manifestaciones, informó sobre una manifestación masiva en Bojnourd, así como de marchas en Kerman y Kermanshah.

Los funcionarios iraníes no han reconocido la magnitud de las protestas. Sin embargo, ha habido reportes de funcionarios de seguridad heridos o muertos. La agencia de noticias Mizan del poder judicial informó que un coronel de policía fue herido de muerte por apuñalamiento en un pueblo a las afueras de Teherán, mientras que la agencia de noticias semioficial Fars dijo que hombres armados mataron a dos miembros de las fuerzas de seguridad e hirieron a otros 30 en un tiroteo en la ciudad de Lordegan en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari.

Las manifestaciones continuaron el jueves, y los comerciantes cerraron sus tiendas en la provincia iraní de Kurdistán.

No está claro por qué las autoridades iraníes aún no han reprimido con más fuerza a los manifestantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la semana pasada que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "acudirá en su rescate".

Los comentarios de Trump provocaron una nueva reprimenda del Ministerio iraní de Exteriores.

"Recordando la larga historia de intervenciones criminales por parte de sucesivos gobiernos estadounidenses en los asuntos internos de Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que las afirmaciones de preocupación por la gran nación iraní son hipócritas, destinadas a engañar a la opinión pública y a encubrir los numerosos crímenes cometidos contra los iraníes", dijo.

Pese a esos comentarios, la cuenta del Departamento de Estado de Estados Unidos en la plataforma social X ha publicado imágenes que supuestamente muestran a manifestantes colocando pegatinas que nombran calles en honor a Trump o tiran arroz subsidiado por el gobierno.

"Cuando los precios se fijan tan altos que ni los consumidores pueden permitirse comprar ni los agricultores pueden permitirse vender, todos pierden", dijo el Departamento de Estado en un mensaje. "Da igual si este arroz se tira".

Príncipe exiliado llama a protestas

Las manifestaciones hasta ahora parecen en gran medida sin líderes, como otras rondas de protestas en Irán en los últimos años. Sin embargo, el príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, hijo del difunto sha, ha instado al público en Irán a gritar desde sus ventanas y techos el jueves y viernes por la noche a las 8 de la tarde.

"Dondequiera que estén, ya sea en las calles o incluso desde sus propios hogares, les pido que comiencen a gritar exactamente a esta hora", dijo Pahlavi en un video en línea que también ha sido promovido por canales de noticias satelitales iraníes en el extranjero. "Según su respuesta, anunciaré los próximos llamados a la acción".

Si la gente participa será una señal de posible apoyo a Pahlavi, cuyo apoyo de y desde Israel ha generado críticas en el pasado, particularmente después de la guerra de 12 días que Israel libró contra Irán en junio. Los manifestantes han gritado en apoyo del sha en algunas manifestaciones, pero no está claro si eso es apoyo a Pahlavi o un deseo de regresar a un tiempo antes de la Revolución Islámica de 1979.

Mientras tanto, Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz, sigue encarcelada por las autoridades tras su arresto en diciembre.

"Desde el 28 de diciembre de 2025, el pueblo de Irán ha salido a las calles, tal como hizo en 2009, 2019", dijo su hijo, Ali Rahmani. "Cada vez, surgieron las mismas demandas: el fin de la República Islámica, el fin de este régimen patriarcal, dictatorial y religioso, el fin de los clérigos, el fin del régimen de los mulás".

Las mayores protestas desde la muerte de Mahsa Amini

Irán ha enfrentado rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. Ante sanciones endurecidas y dificultades en el país tras una guerra de 12 días con Israel en junio, su moneda, el rial, colapsó en diciembre, alcanzando 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después, y los manifestantes entonaron lemas contra la teocracia iraní.

Antes de la Revolución Islámica de 1979 en Irán, el rial era en gran medida estable, cotizando alrededor de 70 por dólar. En el momento del acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales, un dólar se cotizaba a 32.000 riales. Tiendas en los mercados de todo el país han cerrado como parte de las protestas.

Esta ronda de protestas aún no ha alcanzado el nivel de los meses de marchas en torno a la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, fallecida en 2022 cuando estaba detenida. Amini fue detenida por no llevar el hiyab, un pañuelo que cubre el cabello, al gusto de las autoridades. Su muerte se convirtió en un grito de guerra para las mujeres que continúan negándose a usar el hiyab.

