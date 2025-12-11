Las lluvias en el estado de Washington amenazan con provocar evacuaciones masivas

Un hombre mira el estado de un auto en inundaciones tras aguaceros el 9 de diciembre de 2025, en Napavine, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Días de lluvias intensas aparentemente incesantes ya habían provocado rescates y cierres de carreteras, y el gobernador Bob Ferguson declaró el miércoles una emergencia estatal, advirtiendo que "las vidas estarán en peligro en los próximos días". A algunos residentes ya se les ha ordenado trasladarse a terrenos más altos, y el condado de Skagit, una importante región agrícola al norte de Seattle, ordenó a aquellos dentro de la llanura inundable del río Skagit que evacúen.

"Es probable que haya inundaciones catastróficas" en muchas áreas y el estado ha pedido equipos de rescate acuático y botes, dijo Ferguson en la plataforma de redes sociales X el miércoles por la noche.

Cientos de miembros de la Guardia serán enviados para ayudar a las comunidades, dijo Gent Welsh, general adjunto de la Guardia Nacional de Washington.

En un valle que conduce a las estribaciones del monte Rainier al sureste de Seattle, los agentes de la policía del condado Pierce rescataron el miércoles a personas en un parque de casas rodantes en Orting, lo que incluyó ayudar a un hombre con un gorro de Santa a vadear una zona con el agua hasta la cintura. Parte de la ciudad estaba bajo órdenes de evacuación debido a preocupaciones sobre los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.

Un alud de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle, con fotos de Eastside Fire & Rescue mostrando vehículos atrapados por troncos de árboles, ramas, lodo y agua estancada. Las autoridades también cerraron una sección montañosa de la U.S. dos debido a rocas, árboles y lodo.

Más de 17.000 clientes en Washington habían perdido electricidad el miércoles por la noche, según PowerOutage.us.

Hasta el miércoles por la noche, habían caído de cuatro a seis pulgadas (10,2 a 15,2 centímetros) de lluvia alrededor de las Montañas Cascade en 24 horas, mientras que las Montañas Olímpicas vieron casi siete pulgadas (17,ocho centímetros), según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los ríos crecidos podrían romper récords

Se espera que el río Skagit alcance aproximadamente 14,3 metros (47 pies) en la ciudad montañosa de Concrete el jueves por la mañana, y aproximadamente 12 metros (41 pies) en Mount Vernon temprano el viernes.

"Estamos muy seguros de que podemos manejar una 'inundación normal', pero en realidad nadie sabe cómo se ve un río de 41, 42 pies al sur de Mount Vernon", dijo Darrin Morrison, comisionado del Distrito de Diques 3 en el condado Skagit, durante una reunión con ciudadanos el miércoles por la noche.

El condado cerrará los servicios gubernamentales no esenciales el jueves, incluidos todos los servicios de las cortes de distrito y superior.

Las inundaciones del río han castigado desde hace mucho tiempo a Mount Vernon, la ciudad más grande del condado con unos 35.000 residentes. Las inundaciones en 2003 desplazaron a cientos de personas.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro. Pasó una prueba importante en 2021, cuando el río alcanzó niveles cercanos a los récords.

Pero la ciudad está en alerta máxima. Los niveles históricos del río esperados el viernes podrían superar el muro, y algunos temen que los diques más antiguos puedan fallar.

"Podría ser potencialmente catastrófico", dijo Ellen Gamson, directora ejecutiva de la Asociación del Centro de Mount Vernon.

Jake Lambly puso más sacos de arena, probó bombas de agua y movió objetos de valor al piso superior de la casa que comparte con su hijo de 19 años.

"Este es mi único activo", dijo el miércoles desde su porche delantero. "No tengo nada más".

Las ciudades responden a las inundaciones

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio meteorológico en Seattle, describió el río atmosférico que empapa la región como "una corriente en chorro de humedad" que se extiende a través del océano Pacífico "con la boquilla llegando justo a lo largo de la costa de Oregón y Washington".

En Sumas, una pequeña localidad junto a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, sonó una sirena de inundación en el ayuntamiento y los residentes recibieron instrucciones de marcharse. El cruce fronterizo también se cerró a los vehículos comerciales en dirección sur para dejar más espacio para las evacuaciones, según el Departamento de Policía de Abbotsford.

Se ha vinculado el cambio climático con algunas lluvias intensas. Los científicos dicen que sin un estudio específico no pueden vincular directamente un evento meteorológico concreto al cambio climático, pero en general el fenómeno es responsable de tormentas extremas más intensas y frecuentes, sequías, inundaciones e incendios forestales.

Se espera que otro sistema de tormentas traiga más lluvia a partir del domingo.

"El patrón parece bastante inestable hasta las vacaciones", dijo Rademacher.

Rush informó desde Portland, Oregón. Los periodistas de Associated Press Gene Johnson y Hallie Golden en Seattle; Martha Bellisle en Issaquah, Washington; Sarah Brumfield en Cockeysville, Maryland; y Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP