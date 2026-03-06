americateve

Las fuertes lluvias en Nairobi dejan conductores varados y causan un despliegue militar

NAIROBI, Kenia (AP) — Los conductores quedaron varados durante horas el sábado en la capital de Kenia, Nairobi, después de que las carreteras se inundaran tras las fuertes lluvias caídas por la noche.

Se desplegó al ejército para ayudar a los servicios de rescate de emergencia, y el operador local eximió del pago de peajes en una carretera elevada.

Las intensas precipitaciones comenzaron el viernes y continuaron durante la noche, dejando vehículos sumergidos y obligando a los automovilistas en algunas zonas a vadear aguas que les llegaban hasta la cintura para llegar a terrenos más altos.

En las redes sociales se compartieron videos de viviendas anegadas.

Una unidad de rescate militar se desplegó durante la noche para apoyar la labor de los servicios de emergencia, mientras las unidades de respuesta de la Cruz Roja de Kenia tenían dificultades para llegar a personas necesitadas.

El secretario general de la Cruz Roja de Kenia, Ahmed Idris, dijo que los equipos de búsqueda y rescate trabajaban sin descanso para ayudar a quienes estaban varados.

“Estamos severamente limitados por el tráfico y por la situación en lo que antes eran carreteras. Estamos haciendo todo lo posible para llegar a quienes lo necesitan”, escribió en X.

Algunos residentes culparon de las inundaciones a los sistemas de drenaje obstruidos y señalaron que las autoridades de la ciudad debían haberse preparado asegurándose de que el sistema estaba operativo antes del inicio de la temporada de lluvias actual.

Aisha Bajaber, residente en la capital, dijo en X: “Toda la ciudad está inundada otra vez. ¿Hasta cuándo los funcionarios seguirán ignorando la falta de drenaje?”.

Las lluvias azotan el país desde finales de febrero, lo que marca el inicio de la temporada larga de lluvias.

En temporadas anteriores se registraron inundaciones, deslaves y aludes de lodo que causaron cientos de muertos y miles de desplazados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

