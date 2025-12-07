Las exportaciones de China crecen un 5,9% en noviembre, mientras los envíos a EEUU caen un 29%

Un barco portacontenedores se ve atracado en una terminal en Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 30 de noviembre de 2025. (Chinatopix via AP) AP

Las exportaciones totales de China en noviembre fueron un 5,9% más altas que el año pasado en términos de dólares, según los datos de aduanas publicados el lunes, alcanzando los 330.300 millones de dólares, superando las estimaciones de los economistas. Esto representa una mejora respecto a la contracción del 1,1% en octubre.

Subrayando una brecha cada vez mayor entre las exportaciones e importaciones totales, los datos de aduanas mostraron que el superávit comercial de China para los primeros 11 meses superó la marca de un billón de dólares, alcanzando casi 1,08 billones de dólares. Esto es un récord para cualquier año y supera el superávit de 992.000 millones de dólares en todo 2024, según datos oficiales compilados por FactSet.

Aunque las exportaciones de China a Estados Unidos han caído durante la mayor parte del año, los envíos han aumentado a otros destinos, incluyendo el sudeste asiático, América Latina, África y la Unión Europea.

Las importaciones de China aumentaron un 1,9% en noviembre, superando los 218.600 millones de dólares, mejor que el crecimiento del 1% en octubre, aunque una recesión persistente en el sector inmobiliario sigue afectando el gasto del consumidor y la inversión empresarial.

A finales de octubre se alcanzó una tregua comercial de un año entre China y Estados Unidos en una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur. Estados Unidos ha reducido sus aranceles sobre China, y China ha prometido detener sus controles de exportación relacionados con tierras raras.

“Es probable que las exportaciones de noviembre aún no reflejen completamente la reducción de aranceles, lo cual debería manifestarse en los próximos meses”, escribió Lynn Song, economista jefe de ING Bank para la Gran China, en un informe.

La actividad fabril de China se contrajo por octavo mes consecutivo en noviembre, según una encuesta oficial, y los economistas dijeron que aún era temprano para determinar si había un verdadero repunte en la demanda externa tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China.

Con las exportaciones aún fuertes, los economistas generalmente esperan que China cumpla más o menos con su objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5% para este año.

Los líderes chinos habían delineado un enfoque en la manufactura avanzada para los próximos cinco años tras una reunión de alto nivel en octubre.

El lunes se celebró una reunión anual de planificación económica, liderada por Xi, para trazar planes de crecimiento económico para 2026, según la agencia estatal de noticias Xinhua, mientras los líderes chinos reiteraron un enfoque en "buscar el progreso mientras se asegura la estabilidad".

Chi Lo, estratega de mercado global de BNP Paribas Asset Management, afirmó que un entorno de comercio global estable probablemente no durará mucho, ya que las relaciones entre China y Estados Unidos "permanecen en un punto muerto" a pesar de su tregua comercial temporal.

Aun así, algunos economistas creen que China continuará ganando cuota de mercado de exportación en los próximos años.

Morgan Stanley predice que para 2030, la cuota de mercado de China en las exportaciones globales alcanzará el 16,5%, frente al aproximadamente 15% actual, impulsada por su ventaja en la manufactura avanzada y sectores de alto crecimiento como los vehículos eléctricos, la robótica y las baterías.

Chetan Ahya, economista jefe de Asia de Morgan Stanley, señaló en una nota reciente que "a pesar de las persistentes tensiones comerciales, el proteccionismo continuo y las economías del G20 adoptando políticas industriales activas, creemos que China ganará más cuota en el mercado global de exportación de bienes".

