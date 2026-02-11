americateve

Las estrictas leyes de Canadá prohíben armas de asalto y congelan ventas de pistolas

Las estrictas leyes de armas de Canadá incluyen la prohibición de las armas de asalto y una congelación nacional de la venta, compra y transferencia de pistolas.

ARCHIVO – Armas incautadas durante una investigación multijurisdiccional realizada por la Policía Provincial de Ontario (OPP, por sus siglas en inglés) y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una conferencia de prensa en la sede de la OPP en Orillia, Ontario, Canadá, el jueves 22 de febrero de 2024. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP, Archivo)
ARCHIVO – Armas incautadas durante una investigación multijurisdiccional realizada por la Policía Provincial de Ontario (OPP, por sus siglas en inglés) y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una conferencia de prensa en la sede de la OPP en Orillia, Ontario, Canadá, el jueves 22 de febrero de 2024. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP, Archivo) AP

En los últimos años, el gobierno canadiense ha prohibido más de 2.500 marcas y modelos de armas de asalto.

Se recogieron y destruyeron más de 12.000 armas como parte de un programa de compensación para empresas que estuvo vigente entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Un programa similar para particulares se abrió el mes pasado para compensar a los propietarios que entreguen voluntariamente las armas prohibidas antes del 31 de marzo.

Quienes no participen deben deshacerse de sus armas prohibidas o desactivarlas de forma permanente antes de que termine un periodo de amnistía el 30 de octubre.

La congelación nacional de la compraventa de armas cortas entró en vigor en octubre de 2022. No se aplica a quienes ya estaban autorizados a portar pistolas ni a quienes participan en deportes de tiro amparados por el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional.

Estos cambios forman parte de lo que ha sido descrito por funcionarios del gobierno como un enfoque integral para combatir la violencia armada. Otras iniciativas recientes incluyen la implementación de verificaciones de antecedentes de por vida y la inversión en las fuerzas del orden y en operaciones fronterizas.

El gobierno también ha ayudado a financiar proyectos comunitarios que concientizan sobre las leyes de “Bandera roja”, que permiten que cualquier persona solicite a los tribunales que se impida temporalmente el acceso a armas de fuego a quienes representen un peligro para sí mismos o para otros.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

