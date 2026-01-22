americateve

Las estrellas de 'Heated Rivalry', Hudson Williams y Connor Storrie, portarán la antorcha olímpica

MILÁN (AP) — Los actores coprotagonistas de la exitosa serie de televisión de romance sobre hockey sobre hielo "Heated Rivalry" estarán entre los portadores de la antorcha que llevarán la llama olímpica hacia la Ceremonia de Apertura de los Juegos de Milán-Cortina.

Imágenes que dio a conocer la televisora Crave en donde aparece Hudson Williams y Connor Storrie en una escena para la serie de televisión Heated Rivalry. (Crave via AP)
El comité organizador anunció el jueves que Hudson Williams y Connor Storrie participarán en el relevo de la antorcha. La Ceremonia de Apertura está programada para el 6 de febrero.

La serie basada en los libros "Game Changers" ha cautivado a los espectadores con la historia ficticia de un jugador de hockey canadiense y uno ruso que mantienen una relación secreta durante una década.

La primera temporada se convirtió en la serie número uno en HBO Max. Originalmente desarrollada para el servicio de streaming canadiense Crave, el programa consiguió un acuerdo de distribución con HBO y ya ha sido renovado para una segunda temporada. La serie comenzará a transmitirse en Italia el próximo mes.

FUENTE: AP

