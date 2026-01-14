americateve

Las esperanzas del Napoli en la Serie A sufren un golpe con un empate 0-0 ante Parma

MILÁN (AP) — Una noche frustrante para el Napoli, que fue mantenido el miércoles a un empate 0-0 en casa por el modesto Parma, mientras el campeón defensor potencialmente perdió más terreno en la carrera por el título.

Rasmus Hojlund, del Napoli, y Mandela Keita, del Parma, en acción durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Napoli y el Parma en Nápoles, Italia, el miércoles 14 de enero de 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

El resultado dejó al Napoli tres puntos detrás del líder de la Serie A, el Inter de Milán, que jugaba más tarde contra el Lecce, amenazado por el descenso.

El Parma, que solo había perdido uno de sus últimos cuatro partidos, continuó alejándose del peligro, moviéndose a ocho puntos por encima de la zona de descenso.

El Napoli había empatado sus dos últimos partidos 2-2, incluido el enfrentamiento por el título del domingo contra el Inter de Milán, lo que permitió que fuera alcanzado en el tercer lugar por la Roma y la Juventus.

Antonio Conte había sido expulsado en San Siro y comenzó su suspensión de dos partidos en la línea de banda el miércoles.

El Napoli pensó que había tomado una ventaja temprana contra el Parma, pero el gol de Scott McTominay fue anulado tras la revisión del video, ya que su compañero Pasquale Mazzocchi estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa.

El portero del Parma, Filippo Rinaldi, estaba haciendo su debut en el primer equipo y realizó una parada sensacional en el minuto 27 para desviar un cabezazo a quemarropa de Alessandro Buongiorno.

Rinaldi hizo varias otras paradas mientras una defensa resuelta del Parma logró resistir un feroz asalto del Napoli.

Rinaldi, de 23 años, fue nombrado jugador del partido.

Una de las pocas notas positivas para el Napoli fue la aparición de David Neres como suplente en la segunda mitad después de haberse perdido los últimos partidos por un esguince de tobillo. Sin embargo, el brasileño claramente no estaba completamente en forma y fue retirado poco antes del final del partido.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

