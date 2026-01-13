Las emisiones de CO2 en EEUU subieron en 2025; expertos culpan al frío, gas y centros de datos

La central eléctrica de carbón Jeffrey Energy Center opera al anochecer cerca de Emmett, Kansas, el sábado 3 de enero de 2026, en Topeka, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero se atribuye a una combinación de un invierno frío, el crecimiento explosivo de los centros de datos y la minería de criptomonedas, y los precios más altos del gas natural, según el Grupo Rhodium, una firma de investigación independiente. Los retrocesos en políticas ambientales por parte del gobierno del presidente Donald Trump no fueron factores significativos en el aumento porque apenas se implementaron este año, dijeron los autores del estudio. Los gases de efecto invernadero provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas natural son la principal causa del empeoramiento del calentamiento global, según los científicos.

Las emisiones estadounidenses de dióxido de carbono y metano habían disminuido un 20% desde 2005 hasta 2024, con algunos aumentos de uno o dos años en la tendencia general a la baja. Tradicionalmente, la contaminación por dióxido de carbono ha aumentado junto con el crecimiento económico, pero los esfuerzos por impulsar energías más limpias en los últimos años desacompasaron los dos indicadores, de modo que las emisiones disminuirían a medida que el producto interno bruto aumentara.

Pero eso cambió el año pasado, cuando la contaminación creció más rápido que la actividad económica, dijo Ben King, coautor del estudio y director del grupo de energía de Rhodium. Estimó que Estados Unidos emitió el equivalente a 5.350 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2025, lo que supone 126 millones de toneladas más que en 2024.

El frío invierno de 2025 supuso más calefacción de edificios, que a menudo proviene del gas natural y el fuel oil, grandes emisores de gases de efecto invernadero, dijo King. Un aumento significativo y notable en la demanda de electricidad de los centros de datos y la minería de criptomonedas significó más plantas de energía produciendo energía. Eso incluyó plantas que usan carbón, que crea más contaminación por dióxido de carbono que otras fuentes de combustible.

Un aumento en los precios del gas natural ayudó a crear un incremento del 13% en la energía de carbón, que se había reducido en casi dos tercios desde su pico en 2007, dijo King.

“No es como si esto fuera un gran repunte”, dijo King. “No estamos aquí afirmando que el carbón ha regresado y va a dominar el sector ni nada por el estilo. Pero sí vimos este aumento y eso fue una gran parte de por qué las emisiones aumentaron en el sector energético”.

Las políticas de Trump tardarán en reflejarse en los datos

King dijo que la lista de más de dos docenas de retrocesos propuestos en las políticas ambientales estadounidenses por el gobierno Trump no llevaba suficiente tiempo en vigor para tener un efecto en 2025, pero podrían ser más evidentes en los próximos años.

“Es solo un año de datos hasta ahora”, dijo King. “Así que necesitamos ver hasta qué punto esta tendencia se mantiene”.

La generación de energía solar aumentó un 34%, superando a la energía hidroeléctrica, de modo que las fuentes de energía sin emisiones de dióxido de carbono ahora suministran el 42% de la energía estadounidense, encontró Rhodium. Será interesante ver qué sucede a medida que el gobierno de Trump termine con los subsidios a la energía solar y eólica y desincentive su uso, dijo King.

“El argumento económico para agregar renovables sigue siendo bastante fuerte”, dijo King. “Esto es competitivo en costos en muchos lugares. Por más que lo intenten, este gobierno no puede alterar la economía fundamental de esto”.

Antes de que el gobierno Trump asumiera el cargo, el equipo de Rhodium proyectó que en 2035 las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos habrían caído entre un 38% y un 56% en comparación con los niveles de 2005, dijo King. Ahora, se espera que la caída proyectada de la contaminación sea aproximadamente un tercio menor, calculó.

Expertos dicen que el aumento de la contaminación es una señal ominosa

Otros que no participaron en el informe de Rhodium dijeron que el aumento de las emisiones del año pasado es una señal ominosa.

“Desafortunadamente, el aumento de emisiones de Estados Unidos en 2025 probablemente sea un presagio de lo que está por venir, ya que el liderazgo federal de Estados Unidos continúa cometiendo lo que equivale a un gran error económico no forzado al favorecer los combustibles fósiles tradicionales cuando el resto del mundo está apostando todo por la movilidad y la generación de energía utilizando tecnología baja en carbono, principalmente basada en renovables y baterías”, dijo Jonathan Overpeck, decano de medio ambiente de la Universidad de Michigan.

Overpeck dijo que favorecer los combustibles fósiles perjudicará tanto a la economía de Estados Unidos como a la calidad del aire.

“Es increíblemente estúpido que Estados Unidos esté retrocediendo en estas cosas”, dijo sin rodeos el veterano activista contra el cambio climático Bill McKibben.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo en un comunicado que no estaba familiarizada con el informe del Grupo Rhodium y está “llevando a cabo nuestra misión principal de proteger la salud humana”.

___

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP