Las cifras de la guerra tras cuatro años de invasión rusa de plena escala en Ucrania

ARCHIVO - Una mujer llora durante el funeral de Ihor Kusochek, un soldado ucraniano de la brigada Azov en Bobrovytsia, Chernígov, Ucrania, el viernes 4 de octubre 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo) AP

Los combates entran en su quinto año el martes, y no muestran señales de detenerse pronto.

Estados Unidos ha mediado conversaciones con delegaciones de Moscú y Kiev como parte de los esfuerzos del último año del gobierno de Donald Trump para lograr la paz. Pero diferencias clave, como el futuro de la tierra ucraniana ocupada por Rusia y la seguridad de Ucrania en la posguerra, han frustrado el avance.

Mientras tanto, miles de soldados de los dos países han muerto en el campo de batalla, y los civiles ucranianos han sido golpeados por ataques aéreos rusos que han traído años de apagones y cortes de agua corriente.

A continuación, un vistazo a las cifras del conflicto desde la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

La estimación máxima de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos, según un informe del mes pasado del Center for Strategic and International Studies, un centro de estudios.

Estimó que Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, incluidas hasta 325.000 muertes de tropas, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025 —lo que, según indicó, fue el mayor número de muertes de tropas para cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando informó que más de 80 soldados murieron en un ataque ucraniano, lo que elevó el total de muertes militares confirmadas por Moscú a poco más de 6.000.

El CSIS estimó que Ucrania ha registrado entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, señaló.

Ni Moscú ni Kiev ofrecen datos actualizados sobre las pérdidas militares. No es posible una verificación independiente.

14.999

El conteo de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU sobre muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia, aunque afirma que probablemente sea una subestimación. Más de 40.600 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, indicó en un informe de diciembre.

La guerra ha matado al menos a 763 niños, según la ONU.

El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto mató a 2.514 civiles e hirió a 12.142 en el país en 2025 —un aumento del 31% en las bajas civiles respecto de 2024—, indicó la delegación.

19,4%

El porcentaje de territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Institute for the Study of War.

Durante el último año, Rusia ha ganado apenas el 0,79% del territorio de Ucrania en la extenuante guerra de desgaste, señaló el centro de estudios con sede en Washington en cálculos proporcionados a The Associated Press a principios de este mes, lo que subraya el escaso avance que han logrado las fuerzas de Moscú pese a los enormes costos en tropas y blindados.

Antes de la invasión total de Rusia, controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, mientras separatistas respaldados por Moscú combatían al ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.

13%

La caída porcentual de la ayuda militar extranjera a Kiev el año pasado en comparación con el promedio anual entre 2022 y 2024, según el Instituto Kiel de Alemania, que rastrea la asistencia a Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó de enviar armas estadounidenses pagadas por Estados Unidos a Ucrania después de asumir el cargo hace poco más de un año. Los países europeos, que se esfuerzan por compensar la diferencia, aumentaron su ayuda militar el año pasado en un 67% en comparación con el periodo 2022-2024, indicó el instituto en un informe de este mes.

La ayuda humanitaria y financiera extranjera a Ucrania cayó un 5% el año pasado en comparación con el promedio de los tres años anteriores, señaló.

5,9 millones

El número de civiles ucranianos que han salido de su país.

Unos 5,3 millones de esas personas han encontrado refugio en Europa, según un informe de este mes de la oficina de la ONU en Ucrania.

Además, alrededor de 3,7 millones de ucranianos expulsados de sus hogares se han trasladado a otros lugares dentro del país, indicó la ONU en diciembre.

La población de Ucrania antes de la guerra era de más de 40 millones.

2.851

El número de ataques rusos que afectaron a la prestación de atención médica en Ucrania, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra abarca el periodo desde la invasión a gran escala hasta el 11 de febrero.

Los ataques incluyen 2.347 golpes contra instalaciones de salud, así como otros que dañaron vehículos y el almacenamiento de suministros médicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP