Las batallas legales en torno a las redadas migratorias en Minnesota se intensifican

Los fiscales federales entregaron el martes citaciones para comparecer ante un jurado investigador a la oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros cinco funcionarios del estado como parte de una investigación sobre si obstruyeron o impidieron la aplicación de la ley durante una amplia operación de inmigración en el área de Minneapolis-St. Paul, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Las citaciones, que buscan registros, también fueron enviadas a las oficinas del Fiscal General del estado, Keith Ellison; el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, dijo la persona.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente una investigación en marcha y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las citaciones llegaron al día siguiente de que el gobierno instara a un juez a rechazar los esfuerzos para detener la operación de redadas migratorias que ha sacudido a Minneapolis y St. Paul durante semanas.

El Departamento de Justicia calificó la demanda del estado, presentada poco después de que un agente de inmigración matara a tiros a Renee Good, como "legalmente frívola". Ellison ha dicho que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales.

Mientras tanto, se espera que el vicepresidente, JD Vance, viaje a Minneapolis el jueves para una reunión con líderes locales y miembros de la comunidad, según fuentes familiarizadas con sus planes que hablaron bajo condición de anonimato porque el viaje aún no había sido anunciado oficialmente.

Alcalde tacha las citaciones de intentos de infundir miedo

Las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si los funcionarios de Minnesota obstruyeron la aplicación federal de la ley de inmigración a través de declaraciones públicas que hicieron, dijeron el viernes dos personas familiarizadas con el asunto. Dijeron entonces que se centraba en la posible violación de una norma sobre conspiración.

En una citación divulgada por la oficina de Frey, la larga lista de documentos requeridos incluye "cualquier registro que tienda a mostrar un rechazo a acudir en ayuda de los funcionarios de inmigración".

“No deberíamos tener que vivir en un país donde la gente teme que las instituciones federales de seguridad y justicia se utilicen para hacer política o reprimir voces locales con las que no están de acuerdo”, afirmó Frey.

La oficina del gobernador remitió a los periodistas a una declaración anterior del martes en la que Walz dijo que el gobierno de Trump no estaba buscando justicia, solo creando distracciones.

Arrestos difíciles de rastrear

Greg Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y que ha dirigido la campaña de redadas migratorias en grandes ciudades ordenada por el gobierno de Trump, dijo que más de 10.000 personas que estaban en Estados Unidos de forma ilegal han sido arrestadas en Minnesota en el último año, incluidos 3.000 "de algunos de los delincuentes más peligrosos" en las últimas seis semanas durante la Operación Metro Surge.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Leyes de Inmigración de Minnesota, expresó su frustración porque los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas retenidas son precisas.

Good, de 37 años, fue asesinada el 7 de enero mientras movía su vehículo, que había estado bloqueando una calle de Minneapolis donde operaban agentes de ICE. Los funcionarios del gobieno de Trump dicen que el agente, Jonathan Ross, le disparó en defensa propia, aunque los videos del encuentro muestran al Honda Pilot alejándose lentamente de él.

Desde entonces, el público ha confrontado repetidamente a los agentes, haciendo sonar silbatos y gritando insultos al ICE y la Patrulla Fronteriza. Ellos, a su vez, han utilizado gas lacrimógeno e irritantes químicos contra los manifestantes. Los transeúntes han grabado videos de agentes usando un ariete para entrar en una casa, así como rompiendo ventanas de vehículos y sacando a personas a rastras de los autos.

Bovino defendió a sus "tropas" y dijo que sus acciones son "legales, éticas y morales".

Un pastor dice que los manifestantes invadieron una iglesia

Una iglesia de Minnesota que fue objetivo de una protesta contra el ICE el domingo la tachó de ilegal, mientras que una de los líderes de la protesta pidió la renuncia de un líder de la iglesia que trabaja en una oficina local de ICE. Unas tres docenas de personas entraron en la iglesia Cities en St. Paul, y algunas caminaron directamente hacia el púlpito.

"Invadir un servicio religioso para interrumpir la adoración de Jesús, o cualquier otro acto de adoración, no está protegido ni por las Escrituras Cristianas ni por las leyes de esta nación", dijo el martes la iglesia Cities en St. Paul en un comunicado compartido por su pastor, Jonathan Parnell.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió a los manifestantes como "agitadores" en una publicación en X y dijo: "arrestos en camino".

Nekima Levy Armstrong, abogada y activista local, pidió la renuncia de otro pastor que trabaja en el ICE, diciendo que su doble rol plantea un "conflicto moral fundamental".

Richer informó desde Washington. Los reporteros de Associated Press Ed White en Detroit; Sarah Raza, Jack Brook y Giovanna Dell'Orto en Minneapolis; Rebecca Boone en Boise, Idaho, y Ali Swenson en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

