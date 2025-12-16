Las autoridades afirman haber frustrado un plan de ataque en Nueva Orleans

Micah James Legnon, de 28 años, fue acusado de amenazas comunicadas de forma interestatal. Las autoridades federales dijeron que habían estado vigilando a Legnon debido a sus vínculos con un grupo extremista anticapitalista y antigubernamental. Cuatro miembros del grupo fueron arrestados el viernes en el desierto de Mojave, al este de Los Ángeles, mientras ensayaban un complot frustrado para detonar bombas en el sur de California en Nochevieja, dijeron las autoridades.

Los planes de un ataque en Nueva Orleans comenzaron a intensificarse después de que varios cientos de agentes de inmigración fueran desplegados en el sureste de Luisiana, dijeron las autoridades. La operación, denominada "Catahoula Crunch", tiene como objetivo 5.000 arrestos y forma parte de una serie de despliegues contra la inmigración registrados en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte.

Legnon creía que era el momento de "recrear" Waco con un ataque en Nueva Orleans, dijeron las autoridades en documentos judiciales. Señalaron un mensaje de chat del 4 de diciembre escrito por Legnon bajo el alias "Kateri The Witch" al día siguiente de que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas llegaran a Nueva Orleans. El alias de Legnon tenía "ella" escrito al lado, pero los registros de la cárcel se referían a Legnon como varón.

Los investigadores creen que el mensaje de chat de Legnon se refería al asedio de 1993 en un complejo de Waco, Texas, que terminó después de 51 días y la muerte de cuatro agentes federales, un líder religioso y 76 de sus seguidores.

Ocho días después de la publicación en el chat grupal, Legnon pareció colocar un arma en un auto, dijo un agente del FBI que vigilaba a Legnon en el documento judicial.

"En camino" a Nueva Orleans, dijo Legnon en un chat grupal. Luego compartió un video de un arma y un chaleco antibalas y escribió "por si acaso".

Después del arresto de Legnon el 12 de diciembre, los agentes encontraron un rifle de asalto, una pistola, un bote de gas y chalecos antibalas dentro del vehículo. En el apartamento de Legnon en New Iberia, Luisiana, los agentes encontraron manuales de entrenamiento de francotiradores, manuales de entrenamiento SWAT, rifles de asalto y municiones.

Los documentos judiciales no mencionaban a un abogado que pudiera hablar en nombre de Legnon. La Oficina del Defensor Público del Estado y la fiscalía federal para el distrito Oeste de Luisiana no respondieron de inmediato a las solicitudes de información sobre el abogado de Legnon, y los funcionarios de la cárcel dijeron que no sabían quién podría estar representando a Legnon.

Los funcionarios dicen que se sospecha que Legnon "está asociado con" el Frente de Liberación de Turtle Island. El grupo aboga por la "liberación a través de la soberanía tribal decolonizadora", según documentos judiciales. Las autoridades federales describieron al grupo como "un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista".

En el caso de California, un miembro del grupo creó un plan detallado para atacar con bombas cinco o más negocios en el sur de California en la víspera de Año Nuevo. El complot incluía colocar mochilas llenas de bombas caseras complejas que explotarían de forma simultánea a la medianoche en Nochevieja.

Dos de los miembros del grupo también habían discutido planes para atacar a agentes y vehículos de ICE con bombas de tubo en 2026, según la denuncia penal.

Algunos detalles del complot frustrado en California son inquietantemente similares al ataque mortal de este año en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans.

En las primeras horas del 1 de enero de 2025, Shamsud-Din Jabbar condujo su vagoneta por Bourbon Street arrollando a la gente que celebraba el Año Nuevo. Mató a 14 personas e hirió a decenas más. Antes del ataque, Jabbar, quien luego fue abatido a tiros por la policía, había colocado varias bombas en neveras del Barrio Francés. Ninguno de los dispositivos explosivos detonó. Jabbar se inspiró en el grupo Estado Islámico, dijeron las autoridades.

