Las acciones asiáticas remontan tras el repunte en Wall Street y el petróleo baja a unos 90 dólares

Una operadora de divisas pasas junto a una pantalla que muestra el índice bursátil surcoreano Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), en el centro al fondo, y la tasa de cambio entre el dólar y el won surcoreano, al fondo a la izquierda, en la salsa de cambio de moneda de la sede del banco Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el martes 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Pero las ganancias a primera hora del martes quedaron muy por debajo de las pérdidas del lunes, cuando los precios del petróleo se acercaron a los 120 dólares por barril antes de retroceder a alrededor de 90. Los futuros de Estados Unidos cotizaban cerca de un 0,4% a la baja.

Para ayudar a calmar los temores de los inversores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a CBS News que cree que “la guerra está muy completa, prácticamente”. Sin embargo, hizo otros comentarios que parecían amenazar con intensificar la campaña contra Irán si realiza algún “intento de detener el suministro mundial de petróleo”.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón sumó un 3,2% hasta 54.399,08 después de que el gobierno publicara datos económicos revisados que mostraron que la economía japonesa creció ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente en el último trimestre del año pasado, impulsada por sólidas inversiones empresariales.

La economía se expandió a un ritmo anual del 1,3%. La estimación inicial había sido mucho más débil, de 0,2%.

“Hoy es el rebote; comentarios obviamente positivos del presidente Trump durante la noche, estamos empezando a ver la luz al final del túnel para la guerra”, comentó Neil Newman, director general y jefe de estrategia en Astris Advisory Japan.

“Así que la volatilidad va a seguir con nosotros, pero hoy las cosas ciertamente se ven mucho más alentadoras”.

El S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0,8% hasta 8.669,50. El Kospi de Corea del Sur saltó un 3,6% hasta 5.453,45.

El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,6% hasta 25.804,70, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,4% hasta 4.119,29.

Los precios de las acciones han estado oscilando en gran medida al compás de los precios del petróleo, que han fluctuado a medida que la guerra se ha intensificado.

A primera hora del martes, el crudo de referencia de Estados Unidos cayó 4,70 dólares hasta 90,07 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, bajó 5,13 dólares hasta 93,83 dólares por barril.

Los precios de las acciones viraron el lunes desde una fuerte pérdida inicial a una ganancia moderada. El S&P 500 llegó a caer hasta un 1,5% antes de darse la vuelta y pasar a una subida del 0,8%. Cerró en 6.795,99.

El promedio industrial Dow Jones recuperó una caída de casi 900 puntos para subir 239 puntos, o un 0,5%, hasta 47.740,80. El compuesto Nasdaq trepó un 1,4% hasta 22.695,95.

Los precios de las acciones han titubeado debido a la incertidumbre sobre hasta qué punto subirán los precios del petróleo y cuánto tiempo se mantendrán allí, por las interrupciones en instalaciones energéticas de Oriente Medio.

Si los precios del petróleo se mantienen muy altos durante mucho tiempo, los presupuestos de los hogares, ya presionados por la alta inflación, podrían quebrarse bajo la presión. Las empresas verían aumentar sus propias facturas por combustible y por abastecer artículos en los estantes de sus tiendas o en sus centros de datos. Todo ello eleva la posibilidad de un escenario de peor caso para la economía global: la “estanflación”, en la que el crecimiento se estanca y la inflación se mantiene alta.

Las preocupaciones se han centrado en particular en el estrecho de Ormuz, una vía marítima angosta frente a la costa de Irán por la que, en un día típico, transita una quinta parte del petróleo mundial. Irán ha amenazado con prender fuego a los barcos que naveguen por el estrecho.

Si el estrecho permanece cerrado apenas unas pocas semanas, el precio del petróleo podría llegar hasta 150 dólares por barril o más, según estrategas de petróleo y gas de Macquarie Research. Trump también añadió que, en lo que respecta al estrecho de Ormuz, está “pensando en tomar el control”, según CBS.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,10% desde el 4,15% a última hora del viernes.

Las preocupaciones por la alta inflación y los precios del petróleo están empujando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el rendimiento a 10 años llegó a subir brevemente por encima del 4,20% a primera hora del lunes. Luego, los rendimientos bajaron al final del día cuando los precios del petróleo se moderaron.

En las operaciones de divisas a primera hora del martes, el dólar de Estados Unidos subió levemente a 157,85 yenes japoneses desde 157,67 yenes. El euro costaba 1,1611 dólares, por debajo de 1,1638.

___

El redactor de negocios de AP Stan Choe en Nueva York y la videógrafa de AP Ayaka McGill en Tokio contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP